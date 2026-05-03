"שומר נפשו ירחק": הראשון לציון במתקפה על העולים למירון

הגאון רבי דוד יוסף תקף בחריפות את הכוונות לעלות להר בניגוד להנחיות: "אנשים איבדו את השכל". הוא הזהיר מפני איום הרקטות מלבנון והזכיר את אסון 45 ההרוגים: "מי שעולה במצב כזה – מאבד עצמו לדעת"

הראשון לציון, הגאון רבי דוד יוסף שליט״א, התייחס אמש (ראשון) בשיעורו השבועי לסוגיית העלייה למירון בל״ג בעומר בצל המצב הביטחוני המתוח. בדבריו, הביע הרב ביקורת חריפה וחסרת תקדים כלפי קבוצות המבקשות לעקוף את חסימות המשטרה ולהגיע לציון הרשב"י למרות סכנת החיים הממשית.

"המומחים טוענים פה-אחד: יש ספק פיקוח נפש"

בראשית דבריו הבהיר הראשון לציון כי ההחלטה שלא לעלות למירון אינה עניין של נוחות, אלא חובה הלכתית מדרגה ראשונה. "התורה הקדושה שלנו היא תורת חיים, ופיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה", פסק הרב. "כאן אין צל-צילו של ספק שהמומחים לדבר טוענים פה-אחד שיש כאן ממש ספק פיקוח נפש וחשש גדול".





הרבנות הראשית לישראל

הרב התייחס ישירות לאיום מצד חיזבאללה: "הם בלבנון שומעים ויודעים שעולים יהודים למירון, ואדרבה – בכוונה באותו יום הם יורים לכיוון הזה. בימים האחרונים היו כמה וכמה נפילות בסמוך לשטח של מירון. אם פיקוח נפש דוחה שבת, הוא לא ידחה את ל״ג בעומר?".

"הטענה ש'רשב"י ישמור' היא מחוץ לתורה"

הראשון לציון יצא חוצץ נגד הטיעונים הדתיים של אלו המבקשים להסתמך על נסים או על סגולת המקום. "בא אחד ואומר לי: 'שומר מצווה לא ידע דבר רע', 'זכותו תגן עלינו' – אלו דעות שהן מחוץ לתורה שלנו. מי שמדבר כך, אין לו קשר לתורה".

הרב הזכיר בכאב את האסון הנורא שאירע בהר לפני שנים אחדות: "לא היה אסון לפני כמה שנים במירון? ארבעים וחמישה הרוגים, השם ירחם. אז איפה תלך הטענה שלהם שרבי שמעון בר יוחאי שומר עלינו? אם יש חשש סכנה – לא יעזור, אין דבר כזה. אדם שאוכל ביום כיפור כי הרופא קבע כך, לא יכול להגיד 'שומר מצווה'. מי שקורה לו משהו במצב כזה, מאבד עצמו לדעת פשוטו כמשמעו".

חשש מאסון כפול: ירי וצפיפות

מעבר לאיום הביטחוני, הזהיר הגר"ד יוסף כי ניסיונות של קבוצות גדולות להסתנן להר עלולים להוביל לאסון רמיסה נוסף בגלל חוסר יכולת להימלט בזמן ירי רקטות: "ברגע שתהיה קבוצה גדולה וחלילה יקרה משהו, הציבור לא יוכל לברוח משם, ירמסו אחד את השני ויחזור האסון פעם נוספת".

לסיכום, קרא הראשון לציון לציבור להישמע להנחיות ולהישאר בבתים: "שומר נפשו ירחק מזה. לא לעלות למירון בשום פנים ואופן. כל אחד ואחד שישב בביתו, ידליק נר וילמד לעילוי נשמת רבי שמעון בר יוחאי. זכותו תגן עלינו".