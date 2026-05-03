יעקב ברדוגו תוקף: "אתה הראש אתה אשם"

איש התקשורת יעקב ברדוגו התייחס הערב (ראשון) בפתיח תוכניתו ברדיו 'גלי ישראל' למעורבותו של בית המשפט העליון בניהול המדינה ובהחלטות הממשלה. בדבריו העלה ברדוגו האשמות קשות כלפי שופטי בג"ץ והעומד בראשם דה-פקטו, השופט יצחק עמית, בכל הנוגע להשפעתם על המערכת הפוליטית.

"איך בג"ץ לוקח חלק מרכזי כשחקן פוליטי? היום ברור לי יותר ויותר איך עם השפעתו הוא עובד על תוצאות הבחירות", פתח ברדוגו את דבריו. בהמשך פירט שורה של החלטות וצווים שמנעו מהממשלה לקדם מהלכים שונים בתחומי המינויים והתקשורת.

"בכל מצב עושים סטופ"

ברדוגו מנה את המקרים שבהם לשיטתו התערב בג"ץ בפעולות הדרג הנבחר: "לסגור את גלצ - אסור. לסגור את התאגיד - אסור. לפטר את גלי - אסור. למנות את רואי כחלון - אסור. לכנס את מועצת הרשות השנייה - אסור. למנות ראש שב"כ במשך 9 חודשים - אסור. למנות ראש מוסד - רק אם עמית יאשר. בכל מצב, אותו יצחק עמית ועוטי הגלימות שאיתו עושים סטופ".

לדברי ברדוגו, ההתנהלות הזו מחייבת תגובה ציבורית ישירה נגד השופט עמית. "אז אולי הגיע הזמן שהימין יעשה על יצחק עמית את הקמפיין 'אתה הראש, אתה אשם'", הציע איש התקשורת והוסיף בפנייה ישירה לשופט: "אתה מייצר את הכאוס במדינת ישראל".