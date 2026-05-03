המשא ומתן נחשף: אלו פרטי ההצעה האיראנית לטראמפ

בעולם הערבי מדווחים על ההצעה המעודכנת של האיראנים לנשיא טראמפ, לאחר שההצעה הועברה אמש לוושינגטון, הפסקת האש תחולק אל שלבים, האיראנים לא מתחייבים לעצור ההעשרה לחלוטין

על פי שורה של דיווחים בתקשורת הערבית, ההצעה האיראנית החדשה לנשיא טראמפ ופרטיה נחשפים, ולמרות המצור ואיומי הנשיא נראה כי המשטר עדיין לא מוכן לגלות התגמשות.

על פי פרטי התוכנית שהודלפו, הפסקת האש תחולק למספק שלבים, בדומה להפסקת האש בעזה. כל שלב ייכנס לתוקף רק לאחר השלמת תנאי השלבים שלפניו, ההצעה האיראנית פותחת בהסכמה הדדית להפסקת אש כוללת בת 30 יום לצורך המשך המשא ומתן ותיאום מנגנוני הפסקת האש, אשר לאחר אותם 30 יום תהפוך לקבועה.

ראשית האיראנים את התבנית הבאה: לאחר סיום 30 הימים וכניסה לתוקף של הפסקת אש קבועה, ארצות הברית ואיראן יתחייבו להימנע כל תקיפה אחד כנגד השני, כולל דרך בעלי ברית כמו ישראל ולבנון, במקביל יוקם מנגנון פיקוח בינלאומי בלתי תלוי שיקבל את האחריות לעקוב אחרי קיום הפסקת האש בשני הצדדים.

בקשר לנושאים השנויים במחלוקת, הפרטים כצפוי, מסובכים יותר. האיראניים מציעים הפסקת העשרת אורניום "לתקופה שיתכן ותימשך עד 15 שנה", לאחר 15 שנה, או קודם לכן, תוכל טהראן לשוב ולהעשיר אורניום עד לדרגה של 3.6 אחוז, עם אישור מקיף על אחסון אורניום מועשר בכל רמה.

האיראנים לא מתחייבים לפירוק מתקני הגרעין הצבאיים הנותרים והקיימים, ולא התחייבו בכתב למסור את מאות ק"ג האורניום המועשר ל-60 אחוזים ומעלה, בתמורה האיראנים דורשים מנגנון הסרת סנקציות והפשרת כספים, בנוסף להצעה להקמת 'מארג ביטחון אזורי' שיפעל לתיאום עם האינטרסים של ארצות הברית והמפרציות.

לא ברור האם קיים שינוי משמעותי, או הבטחות שניתנות מאחורי הקלעים שלא ידועות לנו, אף סביר שגם הצעה זו לא תעמוד בתנאי הסף של הנשיא טראמפ.