שלמה פילבר: זו הסיבה שהסקרים שלי שונים משל כולם

היועץ האסטרטגי והסוקר, שלמה פילבר, משיב לטענות נגד תוצאות הסקרים שהוא עורך, ומסביר מדוע קיים הבדל בינו לבין סוקרים אחרים

בעוד סקרי הערוצים מציגים תנודות דרמטיות במפת המנדטים, הסוקר והיועץ האסטרטגי, שלמה פילבר, משיב למבקריו ומסביר מדוע הנתונים שלו מציגים תמונה שונה מזו של עמיתיו למקצוע. בציוץ שפרסם, תקף פילבר את מה שהוא מכנה "הנחות עתידיות" של סוקרים אחרים, במיוחד בכל הנוגע למגזר הערבי.

פילבר יצא נגד הפרסומים המנבאים איחוד גדול במפלגות הערביות שיקפיץ את כוחן ל-13 עד 16 מנדטים. "תסתכלו מה עושים חלק עם המפלגות הערביות", כתב פילבר וציין כי מדובר ב"איחוד אמורפי עתידי" שאינו נשען על המציאות בשטח.

"אין אפילו מו"מ רציני"

פילבר הציג ארבע עובדות מרכזיות שלדבריו מפריכות את התחזיות לאיחוד ערבי רחב. ראשית, הוא מציין כי למרות הודעות היח"צ והתמונות המשותפות, לא קיים איחוד בפועל. שנית, הוא טוען כי המשא ומתן בין המפלגות תקוע ואינו רציני.

בנוסף, מדגיש פילבר כי יו"ר רע"מ, מנסור עבאס, מעוניין לרוץ לבד בבחירות הקרובות. לבסוף הוא מציין כי בקרב הציבור הערבי עצמו אין התעוררות או אמון ב"חבורת העסקנים הוותיקה".

סקרים על חשבון "הנחות"

פילבר סיכם את דבריו בביקורת על הקפיצה שנרשמה בסקרים האחרונים לטובת הרשימה המשותפת. לדבריו, בעוד שמאשימים אותו לעיתים בהכנסת הנחות עתידיות לסקרים שלו, הרי שהסוקרים המנבאים הצלחה כזו למפלגות הערביות הם אלו המסתמכים על תרחישים שטרם קרו וספק אם יקרו.