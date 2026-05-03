השר ברקת על המצב בצפון: "לפעמים צריך לתת דיפלומטיה זה בסדר"

השר ניר ברקת נשאל מה דעתו על הצפון, חיילים נהרגים מידי יום, יישובי הצפון חוטפים. בתגובה הוא השיב: "לפעמים צריך לתת דיפלומטיה, זה בסדר"

השר ניר ברקת השתתף בכנס הליכודיאדה באילת, אליו הגיעו חברי כנסת, שרים, מתפקדי ליכוד ופעילי ימין רבים.



שאלנו אותו מה הוא היה עושה אחרת בצפון, במיוחד לאור המצב בו יש כביכול הפסקת אש בצפון, אך מידי יום נהרגים חיילים, וחיזבאללה ממשיך לשגר רקטות ליישובי הצפון.

ברקת הפתיע כאשר השיב: "לפעמים צריך לתת דיפלומטיה, זה בסדר, אבל אנחנו לא נעצור עד שנביא שקט לצפון".

עוד הוא הוסיף: "קיבלנו מרחב תמרון רחב מאוד מטראמפ - לכן אני אומר לכולם תסמכו על נתניהו, לפעמים צריך לשלם מחירים. לפעמים הולכים לדיפלומטיה, לפעמים הולכים לצבאי ונתניהו עושה את זה מצוין".