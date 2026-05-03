"סייעני חמאס": פרופ' מבר-אילן יפצה את איש התקשורת ג'קי לוי

בית משפט השלום בתל אביב קבע כי דבריו של פרופ' שנרב כלפי העיתונאי ובת זוגו, ששכלה בני משפחה ב-7 באוקטובר, עולים לכדי לשון הרע. השופט דחה את הטענה כי מדובר בשיח רשת מקובל: "אמירה מבזה שנועדה להשוותם לגרועים שבאויבי ישראל"

בית משפט השלום בתל אביב-יפו קיבל היום (ראשון) חלקית את תביעת לשון הרע שהגישו העיתונאי ג'קי לוי ובת זוגו, הפעילה נעם דן, נגד נדב שנרב, פרופ' לפיזיקה באוניברסיטת בר-אילן. השופט רז נבון פסק כי שנרב יפצה את השניים ב-16 אלף שקלים, בתוספת הוצאות משפט, לאחר שכינה אותם בפייסבוק "סייעני חמאס על מלא" ו"חלאות שמאלניות מתועבות".

רקע: פוסט מחאה שהוביל לגידופים

השתלשלות האירועים החלה באפריל 2024, לאחר שנעם דן, שחלק מבני משפחתה נרצחו וחלקם נחטפו לעזה בטבח ה-7 באוקטובר, הוכתה בידי שוטרים במהלך הפגנה למען השבת החטופים. ג'קי לוי פרסם פוסט מחאה נגד האלימות המשטרתית, ובתגובה לאחד השיתופים של הפוסט כתב שנרב: "מקווה שפעולות נחרצות הרבה יותר ינקטו נגד סייעני חמאס על מלא כמו ג'קי ובת זוגו. חלאות שמאלניות מתועבות".

בעקבות הפרסום הגישו לוי ודן תביעה על סך 150 אלף שקלים, בטענה כי מדובר בייחוס מעשי בגידה ושיתוף פעולה עם האויב. מנגד, שנרב טען להגנתו כי מדובר ב"מטאפורה חריפה" במסגרת שיח פוליטי שחוק, וכי איש לא באמת מאמין שהתובעים מסייעים לוגיסטית לחמאס.

הכרעת השופט: "פגיעה בעצב הכי רגיש"

השופט רז נבון דחה את מרבית טענות ההגנה וקבע כי המילים "סייעני חמאס על מלא" הן אמירות מבזות ומשפילות. השופט הדגיש את החומרה המיוחדת שבפגיעה על רקע נסיבות חייה של דן: "הנתבע העמיד את התובעים שכם אל שכם עם אנשי החמאס, אשר נמנים על הגרועים שבאויבי ישראל... מדובר בפגיעה בעצב הכי רגיש של התובעים – האבל המשפחתי".

בנוסף, השופט שלל משנרב את הגנת "תום הלב", וקבע כי התירוץ לפיו מדובר בסגנון המקובל ברשתות החברתיות אינו מקנה חסינות מפני חוק איסור לשון הרע. "המרשתת היא כיכר העיר המודרנית... שיח המבזה אחרים ופוגע בשמם הטוב אינו אפשרי", נכתב בפסק הדין.

פיצוי על הרף הנמוך

למרות קבלת התביעה, השופט העמיד את סכום הפיצוי על 16 אלף שקלים בלבד. בין השיקולים לקביעת הרף הנמוך צוינו העובדה שמדובר בתגובה בודדת במסגרת פולמוס ציבורי, היותם של התובעים דמויות ציבוריות, והעובדה שחלק מהפצת התגובה נעשתה על ידי צדדים שלישיים. כמו כן, נפסקו לחובת שנרב הוצאות משפט בסך אלף שקלים.