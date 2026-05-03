תוך 3 שנים: משרד הבריאות בהמלצה דרמטית

מהפכה בדרך שבה כ-140 אלף ישראלים צורכים קנאביס רפואי: הוועדה המיוחדת שהקים משרד הבריאות הגישה היום (ראשון) את המלצותיה, ובמרכזן דרישה להפסיק לחלוטין את השימוש בקנאביס בתצורת עישון בתוך שלוש שנים. חברי הוועדה קבעו כי עישון אינו מהווה "תצורה רפואית הולמת", שכן המינון בו אינו אחיד והוא עלול לסכן את בריאות הציבור.

על פי דיווח באתר מאקו, התוכנית החדשה קובעת כי כל טיפול חדש יתחיל מעתה במיצוי (שמן) או במשאף מדויק בלבד. במהלך תקופת הביניים, המטופלים הקיימים יועברו בהדרגה מתצורת עישון לתצורות אחרות. הקלות והחרגות ייבחנו רק עבור מטופלים מעל גיל 75 או חולים סופניים.

זינוק במספר הרישיונות וחשש מהתמכרות

הדוח חושף נתונים המצביעים על זינוק אדיר בצריכת הקנאביס בישראל, הנחשבת לאחת הגבוהות בעולם. מספר הרישיונות קפץ מ-33 אלף לכ-140 אלף, כאשר 98% מהרכישות ברישיון נעשות כיום בתצורת עישון ורובם המכריע לריכוזי THC גבוהים. יו"ר הוועדה, ד"ר בודנהיימר, הזהיר כי בציבור רווחת אמונה שמדובר ב"טיפול קסם", בעוד שקיים סיכון של יותר מ-20% לפתח התמכרות.

זהירות יתרה בטיפול בפוסט-טראומה

פרק נרחב בדוח הוקדש לנפגעי פוסט-טראומה (PTSD), תחום שצמח משמעותית מאז תחילת המלחמה. המומחים ממליצים על "זהירות יתרה" ומציינים כי התועלת של קנאביס ל-PTSD אינה מוכחת מספיק במחקרים. הוועדה ממליצה להגביל את השימוש במקרים אלו רק למצבי מצוקה קשים של חוסר שינה או פלאשבקים, ורק כליווי לטיפול פסיכותרפי.

האחריות עוברת לקופות החולים

שינוי מבני נוסף עליו ממליצה הוועדה הוא העברת האחריות המלאה על אישור, ניפוק ומעקב אחר הטיפול לקופות החולים בתוך כשנה. המטרה היא להבטיח רצף טיפולי ולאפשר לרופא גישה להיסטוריה הרפואית של המטופל. בנוסף, חידוש מרשמים מעבר לחצי שנה יותנה מעתה במפגש פיזי עם הרופא הממליץ, כדי למנוע החמרה במצב המטופלים ולזהות סימני התמכרות בזמן.