אביו של שורד השבי מצטרף לפוליטיקה; זו המפלגה בה יתמודד

אביו של שורד השבי הודיע על הקמת מפלגה חדשה והתמודדות בבחירות הקרובות: "פנו אליי ממפלגות אחרות"

דני מירן, אביו של פדוי השבי עמרי מירן, החליט להצטרף לזירה הפוליטית בבחירות הקרובות ולעמוד בראש מפלגת הגמלאים. בשיחה שקיים עם אלי אוחנה וברק סרי ברדיו 103FM, פירט מירן את המניעים להחלטתו ואת הביקורת הקשה שיש לו על הדרג המדיני והצבאי בעקבות אירועי השביעי באוקטובר.

למרות הכניסה למערכת הפוליטית, מירן מנסה להתרחק מהשיח המפלגתי המקוטב. "אני לא אגע בדברים האלה. אנשים שאומרים 'להפיל את ביבי?' אותי זה לא מעניין. אני לא תומך בשום מפלגה פוליטית", הצהיר. לדבריו, הוא סירב בעבר להצעות ממפלגות קיימות והחליט להתמקד במפלגת נישה: "אם לא נטפל בחברה תהיה כזו נפילה של קשישים, משפחות צעירים שצריכות לתמוך בהורים שלהם ונכים".

"ביפן הוא היה עושה חרקירי"

לצד ההתמקדות בנושאים חברתיים, מירן לא חסך בביקורת חריפה על ראש הממשלה בנימין נתניהו בכל הנוגע לאחריותו למחדל שבמהלכו נחטף בנו. "כל אלה שהיו בשלטון ובצבא אחראים ל-7 באוקטובר. נתניהו היה צריך להתפטר ב-8 באוקטובר – הוא ראש הממשלה, וראש הפירמידה אחראי", קבע מירן.

מירן הזכיר את התבטאויות העבר של נתניהו כלפי אהוד אולמרט והוסיף: "אדוני – עם כישלון כזה אתה ממשיך? ביפן ראש הממשלה היה עושה חרקירי". כשנשאל האם הטיח את הדברים בנתניהו באופן אישי, סיפר על פגישתם המשותפת: "הייתי איתו בפגישה אחת ולא רציתי יותר ללכת לפגישות. הבנתי שלא אומרים לי את כל האמת".

הבשורה של הגמלאים

מירן מבקש להחזיר את מפלגת הגמלאים לקדמת הבמה ככוח שדואג לאוכלוסייה המבוגרת ולמשפחותיהם. הוא טוען כי המפלגות הגדולות עסוקות בסוגיות השנויות במחלוקת ומזניחות את הטיפול בחברה הישראלית ובקשישים בפרט. "תראו לי מפלגה אחרת שמדברת על זה", סיכם.