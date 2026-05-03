השמדה מתחת לפני השטח: 8 מנהרות הושמדו בצפון רצועת עזה

לוחמי המילואים השמידו שמונה תוואים תת-קרקעיים וביצעו קידוחים הנדסיים לאורך 6 קילומטרים בצפון הרצועה. במהלך סבב הלחימה השישי של החטיבה, חוסלו עשרות מחבלים ואותרו אמצעי לחימה של ארגון הטרור חמאס

כוחות המילואים של חטיבת 'אגרוף הברזל' (205), שפעלו תחת פיקוד אוגדה 252, השלימו בימים האחרונים את משימתם המבצעית בצפון רצועת עזה. במהלך החודשיים האחרונים פעלו הלוחמים במרחב שמזרחית ל"קו הצהוב", שם רשמו הישגים משמעותיים בפירוק תשתיות הטרור של חמאס.

במסגרת הפעילות, ביצעו הכוחות בשיתוף עם יחידת יהל"ם עבודות הנדסיות מורכבות, שכללו יותר משישה קילומטרים של קידוחים שיטתיים לאיתור מנהרות. המאמץ המרוכז הוביל לחשיפתם והשמדתם של שמונה תוואים תת-קרקעיים לאורך הקו הצהוב. בנוסף להשמדת התשתיות, חיסלו הלוחמים עשרות מחבלים ואיתרו מצבורים של אמצעי לחימה וציוד צבאי של ארגון הטרור.





דובר צה"ל

עבור לוחמי חטיבה 205 מדובר בסיומו של סבב הלחימה השישי מתחילת המלחמה, לאחר שפעלו בגזרות השונות, בהן דרום רצועת עזה ודרום לבנון. כעת, עם השלמת המשימה במרחב, יוחלפו כוחות המילואים על ידי צוות הקרב של חטיבה 14.





בצה"ל מדגישים כי כוחות פיקוד הדרום ממשיכים להיות פרוסים בשטח בהתאם למתווה הסכם הפסקת האש, תוך מוכנות מבצעית גבוהה להסרת כל איום מיידי שיזוהה במרחב.



