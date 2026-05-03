כבישים ייחסמו, רכבים ייגררו: ירושלים נערכת לאירוע הענק

משטרת ישראל השלימה את היערכותה לקראת אירועי ל"ג בעומר שייערכו מחר, יום שני (י"ז באייר, 04.05.2026), ברחבי ירושלים ובית שמש. מאות שוטרים, לוחמי מג"ב וסדרנים ייפרסו במוקדי ההדלקות כדי לשמור על הביטחון, הסדר הציבורי והכוונת התנועה.

שני מוקדי האירועים המרכזיים בבירה יהיו ברחוב שפע חיים ובמתחם קבר שמעון הצדיק. במתחמים הוקמו במות צפייה היקפיות ומערכות הגברה לטובת המשתתפים. המשטרה מדגישה כי ההגעה תתאפשר באמצעות תחבורה ציבורית והסעות מאורגנות בלבד, ולא תתאפשר כניסת כלי רכב פרטיים לאזורי האירועים.

שינויים בהסדרי התנועה בירושלים

החל מהשעה 18:00 ייחסמו הצירים הבאים:

מתחם רחוב שפע חיים: ייסגרו לתנועה גולדה מאיר (מצומת רמות ועד בר אילן), רחוב שפע חיים משמגר, והרחובות גבעת משה, סנהדריה, שלמה מומו הלוי ועתירות מדע לכיוון גולדה מאיר. הצירים צפויים להיפתח לקראת שעות הבוקר המוקדמות ביום שלישי.

מתחם קבר שמעון הצדיק: ייסגרו לתנועה דרך שכם, דרך הר הזיתים, רחוב סנט ג'ורג' לכיוון דרך שכם, דרך בר לב לכיוון וואן פסאן ורחוב עותמאן בן עפאן לשני הכיוונים. צירים אלו ייפתחו רק בערב יום שלישי עם סיום פיזור הקהל.

הנחיות כבאות והצלה: זהירות מהרוחות

בכבאות והצלה (כב"ה) מזהירים מפני שילוב של רוחות חזקות והדלקת אש בשטחים פתוחים, העלול להוביל להתפשטות מהירה של שריפות. אלו ההנחיות המרכזיות:

מיקום: הדלקת מדורות מותרת רק במקומות שאושרו מראש ע"י הרשויות המקומיות, קק"ל או רט"ג.

גודל המדורה: יש להדליק מדורות קטנות בלבד ולהימנע מערימות גבוהות.

מרחקי בטיחות: אין להדליק אש בסמוך לצמחייה, מתקני גז, כלי רכב או קווי חשמל.

ציוד כיבוי: יש להחזיק אמצעי כיבוי זמינים (מים, חול או מטף) בקרבת מקום.

כיבוי סופי: אין להשאיר מדורה ללא השגחה, ובסיום יש לוודא כיבוי מוחלט של הגחלים.

המשטרה וכוחות ההצלה קוראים לציבור להישמע להוראות בשטח ולהסתייע ביישומי הניווט המתעדכנים בזמן אמת. חג שמח ובטוח!