סילמן מזהירה את השמאל: "זה מה שבנט יעשה עם הקולות שלכם"

השרה עידית סילמן השתתפה בכנס הליכודיאדה והזהירה את מצביעי השמאל מפניי נפתלי בנט: "הוא ישתמש בקולות שלכם לצרכיו האישיים"

חני אדרי
ט"ז אייר התשפ"ו
עידית סילמן צילום: ללא קרדיט

השרה עידית סילמן השתתף בסוף השבוע האחרון בכנס הליכודיאדה, בה השתתפו שרים, חברי כנסת, מתפקדים לליכוד ופעילי ימין רב וכצפוי תקפה את שותפה הפוליטי לשעבר, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

בדבריה היא אמרה כי "העקיצה הבאה של נפתלי בנט תהיה לשמאל, לשמאל שחושב שהוא בוחר שמאל ובסוף בנט ייקח את הקולות של השמאל וישתמש בהם לצורכו האישי. בנט אלוף בלעשות אקזיטים והוא עשה זאת עכשיו. הוא התלבש על מפלגת יש עתיד".

עוד היא הוסיפה: "בנט אף פעם לא התנצל בפניי בוחרי הימין על ההליכה עם מנסור עבאס, ואם הוא עשה זאת בעבר הוא יעשה זאת שוב".

