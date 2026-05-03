נציב שב"ס יעקובי מטיל פצצה: "העד ניהל קשר רומנטי עם החוקרת"

נציב שב״ס קובי יעקובי טען כי יש בידו הוכחות כי עד תביעה מרכזי שהעיד נגדו, ניהל קשר אינטימי עם חוקרת במח״ש

נציב שב״ס קובי יעקובי פנה היום (ראשון) ליועמ״שית בטענה כי עד תביעה מרכזי שהעיד נגדו, ניהל קשר אינטימי עם חוקרת במח״ש, כך דיווח אבישי גרינצייג ב-i24news.

לטענת יעקובי יש בידיו ראיות לכך, והוא דרש מהיועמ״שית להורות על חקירת השניים, ולבחון מחדש את התיק נגדו לאור מידע דרמטי זה. אותו עד תביעה מכחיש בתוקף את הטענות וטען בפנינו ״לא היה ולא נברא. חד משמעית״.

היועצת המשפטית לממשלה מסרה בתגובה: "מדובר בטענה שהועלתה ע"י בא כוחו של יעקובי, וככל טענה אחרת היא תיבחן יחד עם יתר טענותיו, כמקובל".

עוד דיווח גרינצייג כי על פי המידע שנמצא בידינו, הנושא הועלה לפני למעלה מחודש, ולא נבדק כלל עד שנודע ליועמ״שית שבכוונתנו לפרסם את העניין היום.