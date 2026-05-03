מרב מיכאלי בפנייה דחופה ליועמ"שית נגד מפכ"ל המשטרה

מרב מיכאלי פנתה ליועמ"שית בדרישה לבחון חשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בסמכות מצד מפכ"ל המשטרה, דני לוי. זו הסיבה

ט"ז אייר התשפ"ו
מרב מיכאלי

מרב מיכאלי, חברת הכנסת מטעם הדמוקרטים, פנתה היום (ראשון) ליועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין גלי בהרב-מיארה, בדרישה לבחון חשד להפרת אמונים ושימוש לרעה בסמכות מצד מפכ"ל המשטרה, רנ"צ דניאל לוי. 

"משטרת ישראל אינה יכולה להפוך ל"משטרת שר" - מתן אישור להשתתפות קצינים באירוע פוליטי הוא חציית קו אדום ופגיעה בשלטון החוק", מסרה מיכאלי.

פנייתה של מיכאלי הגיעה לאחר דיווחים כי המפכ"ל אישר לקצינים בכירים להשתתף במסיבה של בן גביר.

נזכיר כי השר בן גביר חגג אמש יומולדת 50, בהשתתפות בני משפחה, פוליטיקאים ובכירים במשטרה. ברשת זעמו על כך וטענו כי מדובר בהפיכת המשטרה לפוליטית.

