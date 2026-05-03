החלטת בג"ץ: עצירה מיידית של פעילות מועצת הרשות השנייה

בג"ץ הוציא צו ארעי שמקפיא את פעילות מועצת הרשות השנייה. על הצו חתם השופט אלכס שטיין

לאחר שהממשלה אישרה את מינויה של יוליה שמאלוב ברקוביץ' ליו״ר מועצת הכבלים והלוויין, שופט העליון אלכס שטיין אוסר על התכנסות מועצת הרשות השנייה ו/או על קבלת החלטות בה, זאת בעקבות העתירות שהוגשו נגד מינוי היו"רית.

בנוסף, הוא קובע דיון בפני הרכב של שלושה שופטים בהקדם האפשרי.

ד"ר יפעת בן חי שגב, יו"ר מועצת הרשות השניה מסרה: "החלטת בג"ץ על הוצאת צו ביניים פוגעת בראש ובראשונה בציבור הרחב במדינת ישראל, מאחר והיא גורמת להקפאת פעילות והחלטות שנועדו להגן ולפעול למען האינטרס הציבורי, חופש הביטוי, יצירה ישראלית ועוד. לפיכך אני תקווה כי בית המשפט יקיים דיון בנושא בהקדם האפשרי".