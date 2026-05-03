טלי גוטליב: "איזה כיף להיות איל יפה"

חברת הכנסת טלי גוטליב התייחסה להרשעתו של פעיל המחאה איל יפה, ומסרה: "איזה כיף להיות אייל יפה פעיל שמאל שביצע תנועות מגונות עד גועל בשוטרת"

חברת הכנסת טלי גוטליב התייחסה היום (ראשון) להרשעת פעיל השמאל איל יפה בעבירה של הפרעה לשוטר במהלך הפגנה.

נזכיר כי במסגרת הסדר הטיעון - סעיף המעשה המגונה נמחק מכתב האישום בעקבות סרטונים חדשים שהתקבלו מהאירוע.

יפה והפרקליטות הגיעו להסכמות בתיק, בשילוב דעתה של השוטרת. לפי הסדר הטיעון, יפה ישלם פיצויים על סך 8,000 שקלים לשוטרת ויוטל עליו עונש מאסר על תנאי.

גוטליב מסרה: "‏איזה כיף להיות אייל יפה פעיל שמאל שביצע תנועות מגונות עד גועל בשוטרת. היום הוא זכה להנחת סלב. התביעה מחקה מכתב האישום את עבירת המעשה המגונה (תעשו פרצוף מופתע) ואייל יפה הורשע בעבירת הפרעה לשוטר במילוי תפקידו. איזה קטע שמחקו את עבירת מעשה המגונה ובכל זאת נגזר על נווה לפצות את השוטרת בסכום של 8000 שח..

‏כשאתה מהצד השמאלי של המפה הפוליטית יסלחו לך הפמיניסטיות הדגולות על מראה פרצופך הזחוח כשתועדת מבצע תנועות סוטות לכיוון פלג גופה התחתון של שוטרת שהתכופפה.. ‏גועל נפש".