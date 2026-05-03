דרמה פוליטית: גנץ שוקל לפרוץ מהמירוץ לבחירות

חבר הכנסת בני גנץ קיים (ראשון) היום התייעצות עם אנשיו הקרובים ודן איתם בן היתר בשאלה האם לפרוש מהמרוץ לבחירות, כך דיווח מיכאל שמש.

מאוחר יותר גנץ הכחיש זאת ומסר: "שקר מוחלט".

נזכיר כי מוקדם יותר היום, חבר הכנסת חילי טרופר הודיע כי הוא עוזב את מפלגת כחול לבן של בני בנץ.

בהודעה מטעם המפלגה נמסר: "הבוקר שוחח ח"כ חילי טרופר עם יו"ר כחול לבן בני גנץ והודיע לו על החלטתו לסיים את דרכו במפלגה. גנץ וטרופר הביעו הערכה הדדית על השותפות והאמונה בדרך, והביעו תקווה שכל אחד מהם ימשיך לתרום למדינה בדרכו".

זוהי כמובן מכה נוספת לגנץ, בהמשך לכך שבכל הסקרים האחרונים הוא לא עובד את אחוז החסימה.

חבר הכנסת בני גנץ מסר בתגובה: "חילי טרופר הוא קודם כל שותף לדרך. הוא היה הראשון שצירפתי וסייע לבנות את המפלגה, מבחירת האנשים ועד למצע, הוא היה איתי בכל מוקדי קבלת ההחלטות. לאחר תקופה ארוכה של דילמות אישיות הוא קיבל החלטה כואבת. אני מאחל לחילי רק טוב כי הוא אדם ערכי וראוי, והלב שלו במקום הנכון. אני מודה לו על הדרך המשותפת.