האביזר הגדול ביותר באירוויזיון: הטריק של ישראל על הבמה נחשף

נועם בתן הציג את 'המראות' שמשכפלות את הדמויות ללא הפסקה, עם יכולות ווקליות מרשימות ואביזר הבמה הגדול ביותר בהפקה. כל הפרטים מהחזרה הראשונה לתחרות

היום התקיימה בווינה בהצלחה (ראשון) החזרה הראשונה של נועם בתן ומשלחת כאן על בימת האירוויזיון עם השיר מישל - והציפיות עולות.

במהלך החזרה נחשפו לראשונה פרטים מההעמדה המרשימה של משלחת כאן. נועם פתח את השיר מתוך אביזר בימתי ענק ומרהיב, המכונה "היהלום". צוות התחרות מספר כי המדובר בפרופס הגדול ביותר בהפקת האירוויזיון השנה, שבתוכו נמצא נועם יחד עם אחת הרקדניות.

היהלום, שמשלב מערך של אינסוף מראות פנימיות, יוצר אפקט ויזואלי מרהיב של שכפול הדמויות של מישל, ומעניק תחושה המזכירה את האסתטיקה של הקליפ הרשמי עם אינסוף "מישליות".

במהלך הפתיחה של אביזר הבימה, היהלום מייצר רגע דרמטי במיוחד, שלא נראה כמותו על בימת האירוויזיון, ובהמשך מצטרפות לנועם ולרקדנית שבתוך היהלום, ארבע הרקדניות הנוספות. החלק המרכזי של הנאמבר מתבצע על הבימה כשהיהלום נמצא ברקע וממשיך ללוות את המופע ולהעצים את האפקט הבימתי.

מעבר להעמדה המרשימה, נועם הפגין כבר בחזרה הראשונה יכולות ווקליות יוצאות דופן, שזכו לתגובות נלהבות מצד הנוכחים באולם. החזרה השנייה של המשלחת הישראלית תהיה ביום רביעי הקרוב.

נועם בתן יתמודד בחצי הגמר הראשון של האירוויזיון שייערך ביום שלישי הבא, 12 במאי, בשיר מספר 10, ואנחנו כבר סופרים לאחור לקראת הרגע הגדול: חצאי הגמר ישודרו ב-12 וב-14 במאי, והגמר הגדול ב-16 במאי בכאן 11.

שרון דריקס, ראש משלחת כאן לאירוויזיון: "כל המשלחת מרוצה מאד ונרגשת לאחר החזרה הראשונה, וכולנו ממשיכים להיות ממוקדים בהכנות לקראת ההופעה".

יואב צפיר, במאי המשלחת: "תענוג לעבוד עם מקצוען כמו נועם, שעולה בפעם הראשונה על הבימה הגדולה של האירווזיון ועושה את זה כמו מלך!"