סגירת מעגל: דניאל רדקליף ובנו צופים יחד ב"הארי פוטר"

כוכב "הארי פוטר" שיתף תמונה נדירה ומשעשעת שבה הוא צופה עם בנו הקטן בצעדיו הראשונים בהוגוורטס, והרשת סוערת

עבור דור שלם של מעריצים, דניאל רדקליף מ"הארי פוטר" תמיד יהיה הילד עם הצלקת ומשקפיים העגולים. אבל כעת, רדקליף מוכיח שהזמן עובר מהר יותר מטיסה על "נימבוס אלפיים".

בפוסט חדש ומרגש שהעלה לאינסטגרם תחת הכותרת "ערב סרט", נראה השחקן יושב על הספה לצד בנו הקטן, כשעל המרקע מוקרן הסרט שבו הכל התחיל – "הארי פוטר ואבן החכמים".

התמונה, שצברה מאות אלפי לייקים תוך שעות ספורות, מציגה ניגוד משעשע ונוסטלגי בין רדקליף הבוגר והמזוקן לבין דמותו בת ה-11 המביטה מהמסך. המעריצים לא נשארו אדישים: "הילד הקטן אפילו לא יודע שהארי פוטר האמיתי יושב ממש לידו", נכתב באחת התגובות הפופולריות.

דניאל רדקליף ובנו צילום: חשבון האינסטגרם הרשמי של דניאל רדקליף

בעוד רדקליף מקפיד לשמור על פרטיות משפחתו, הרגע הזה סיפק הצצה נדירה ומתוקה לחיים שאחרי הקסם, והזכיר לכולנו שגם עבור "הנבחר", אין כמו זמן איכות משפחתי מול הטלוויזיה.