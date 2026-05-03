כתב אישום נגד חולייה שפעלה בסגנון דאע״ש ותכננה פיגועים

פרקליטות המדינה הגישה היום (ראשון) לבית המשפט המחוזי בירושלים כתבי אישום נגד מאג’ד חלאילה (31), מוחמד סבאח (22) ועומר אבו אלעמל (בן 26), וכן נגד קטין כבן 16, בגין פעילות במסגרת חוליה שפעלה בהשראת ארגון דאע״ש. הפרקליטות מבקשת מבית המשפט להורות על מעצרם של הנאשמים עד לתום ההליכים המשפטיים נגדם.

על פי כתבי האישום, שהוגשו באמצעות עו״ד אריאל אילוז מפרקליטות מחוז ירושלים, חברי החוליה נחשפו לתכני טרור קיצוניים של הארגון, לרבות סרטונים המתעדים מעשי אלימות קשים והדרכות לייצור מטעני חבלה, גיבשו הזדהות עם הארגון, וחלקם אף הצטרפו אליו ופעלו לגיוס חברים נוספים.

במקביל, קשרו הנאשמים לבצע פיגועים באמצעות ירי, דריסה ומטעני חבלה בירושלים ובאזור יהודה ושומרון, בין היתר באזור שער שכם ובקריית ארבע, במטרה לפגוע באזרחים ובכוחות הביטחון. במסגרת זו, פעלו הנאשמים לקידום התוכנית, בין היתר באמצעות איסוף מידע על יעדים אפשריים, לימוד אופן השימוש באמצעי לחימה ותכנון אימונים צבאיים כהכנה לביצוע הפיגועים.

תכננו לבצע פיגועים בסגנון דאעש

על פי כתבי האישום, חברי החוליה פעלו יחד לאורך תקופה, קיימו מפגשים, צפו בתכנים של ארגון דאע״ש ולמדו דרכי פעולה לביצוע פיגועים, לרבות הכנת מטעני חבלה וביצוע ירי, ואף תכננו בפועל לבצע פיגועים במספר מתווים.

עוד עולה כי חלק מהנאשמים קיבלו הדרכה מעשית באשר לאופן ייצור מטעני חבלה, אספו מידע על יעדים אפשריים ואף בחנו תשתיות ביטחוניות כחלק מהיערכותם לביצוע פיגועים.

לנאשמים מיוחסות, בין היתר, עבירות של חברות בארגון טרור, גיוס חברים לארגון טרור, הכנה וקשר לביצוע מעשה טרור, וכן קשר למעשה טרור של רצח בנסיבות מחמירות.