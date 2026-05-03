פעם נוספת: צה"ל חיסל מחבלים שחצו את קו ההגנה בדרום לבנון

הפרות הפסקת האש נמשכות: כוחות חטיבת גבעתי בפיקוד אוגדה 91 זיהו אמש (שבת) שני מחבלי חיזבאללה חמושים שפעלו בסמוך לכוחות החטיבה בדרום לבנון. לאחר הזיהוי, הכוחות תקפו וחיסלו את שני המחבלים במטרה להסיר את האיום.

כמו כן, הכוחות איתרו ביממה האחרונה עשרות אמצעי לחימה של ארגון הטרור ברחבי דרום לבנון, ובהם כלי נשק מסוג קלאצ'ניקוב, מקלע, טילי נ"ט, מחסניות וציוד לחימה. בצה"ל אמרו כי "אמצעי הלחימה שאותרו נועדו לשמש את מחבלי הארגון לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל".

בנוסף נאמר כי חיזבאללה שיגר במהלך הלילה מספר רקטות לעבר כוחות צה"ל, וכן זוהו מספר מטרות אוויריות חשודות במרחב. בצה"ל הבהירו כי אין נפגעים לכוחותינו.