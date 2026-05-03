אושר כהן ואביב גפן מתנגשים: הערב שמלחיץ את המשטרה

אושר כהן ואביב גפן מתכננים הופעות ענק באותו ערב ובמרחק קצר - והמשטרה כבר בוחנת אם ניתן לאשר את שתיהן במקביל. מאחורי הקלעים מדברים על עומס חריג, שינוי שעות ואפשרות לצמצום קהל

ה-18 ביוני הופך לאחד הערבים הכי עמוסים שידע אזור תל אביב-רמת גן: מצד אחד, אושר כהן צפוי להעלות מופע ענק באצטדיון רמת גן עם כ-35 אלף צופים. מהצד השני, אביב גפן מתכנן את "נשף רוק 2026" בפארק הירקון, עם צפי ליותר מ-50 אלף איש.

הבעיה? שני האירועים מתוכננים לאותו ערב ובמרחק קצר מאוד אחד מהשני - מה שיוצר עומס חריג של קהל, תנועה ואבטחה.

המשטרה נכנסת לתמונה

על פי פרסום של את מאקו, בימים הקרובים צפויה המשטרה לקיים דיון בנושא, כשהשאלה המרכזית ברורה: האם בכלל ניתן לקיים שני מופעי ענק כאלה במקביל.

אחת האפשרויות שעל הפרק היא דרישה לצמצם קהל - בעיקר בהופעה של גפן, שעדיין לא הגיש בקשה רשמית. אפשרות נוספת: שינוי שעות, כדי לפזר עומסים.

לפי ההערכות, אם יידרש קיצוץ - המספרים יכולים לרדת לעשרות אלפים בודדים לכל מופע, במקום התכנון המקורי.

גם אייל גולן מופיע באותו ערב

כאילו שזה לא מספיק, גם אייל גולן צפוי להופיע באותו ערב בבלומפילד - מה שמוסיף עוד אלפי אנשים למשוואה ומגביר את החשש לפקקי ענק ועומס תחבורתי חריג.

מאחורי הקלעים: שינוי של הרגע האחרון

הסיבה לעומס הלא מתוכנן קשורה לשינוי תאריך: המופע של גפן היה אמור להתקיים בכלל בסוף מאי, ורק לאחרונה הוזז ל-18 ביוני - מה שיצר התנגשות ישירה עם המופע של כהן. מטעמו של גפן מנסים להרגיע וטוענים כי מדובר בעניין טכני בלבד, אך בשטח כבר מבינים שזה הרבה מעבר לבירוקרטיה.

מה זה אומר בפועל?

נכון לעכשיו - שום דבר עדיין לא סגור. אבל דבר אחד כן ברור: אם לא יהיה שינוי, ה-18 ביוני עלול להפוך ללילה עמוס במיוחד, ואולי גם לכזה שלא ייראה בדיוק כמו שתוכנן.