יוליה שמאלוב ברקוביץ' מונתה ליו"ר מועצת הכבלים והלוויין

הממשלה אישרה את הצעתו של שר התקשורת שלמה קרעי, למנות את עו״ד יוליה שמאלוב ברקוביץ' ליו״ר מועצת הכבלים והלוויין

לאחר בחירת ועדת האיתור ואישור ועדת המינויים, הממשלה אישרה את המינוי. יו״ר המועצה מצטרפת ליתר חברי המועצה שמונו רובם ככולם לאחרונה על ידי שר התקשורת.

עו״ד שמאלוב ברקוביץ היא בעלת ניסיון עשיר בתחום התקשורת, הן מהמגזר הפרטי והן מהמגזר הציבורי, כיו״ר הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו בשנים 2017 – 2022.

שר התקשורת ד"ר שלמה קרעי: "אני שמח לבשר על מינויה של יו״ר המועצה לשידורי כבלים ולוויין האחרונה במדינת ישראל. ברפורמת השידורים הנמצאת בהליך החקיקה בכנסת אנחנו מבטלים את המועצה, מפסיקים את מעורבות הפקידות בתוכן, ופותחים את השוק לתחרות.

עד אז, אנחנו מביאים מועצה אחראית, מגוונת, מנוסה, שתפקידה יהיה להיערך לעידן החדש, תוך ביצוע ההתאמות הנדרשות בתקופת הביניים. משימתה של יוליה פשוטה: הפחתת רגולציה ופעילות לאור חוק השידורים שיעבור בקרוב, בעזרת ה'. יש לה ניסיון רב ומחוייבות למקצוע ובטוחני שתתרום רבות לתפקוד מועצת הכבלים והלויין, לדיוני חוק השידורים ולמעבר חלק בין מועצת הכבלים והלווין לרגולטור החדש והמצומצם".

עו"ד יוליה שמאלוב ברקוביץ, יו"ר מועצת הכבלים והלווין הנבחרת: "אני מבקשת להודות לשר התקשורת, ד״ר שלמה קרעי, על האמון שנתן בי בבחירתי לתפקיד. אנו נמצאים בתקופה מאתגרת ורוויית שינויים, ואני רואה חשיבות עליונה בשמירה על הערכים הלאומיים ובטיפוח היצירה הישראלית.

הרפורמה בשוק התקשורת, אותה מוביל השר בעת הזו, היא מחויבת המציאות. אפעל בנחישות לקידומה ולהצלחתה, למען שוק תקשורת פתוח, מגוון ותחרותי יותר. ניסיוני רב השנים יסייע לי להוביל את המועצה במקצועיות, באחריות ובשקיפות, לטובת כלל אזרחי ישראל".