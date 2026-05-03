יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על מאי גולן

מדרום תל אביב ועד שולחן הממשלה: מאי גולן חוגגת 40, וזו הזדמנות לחזור לעשר תחנות מרכזיות בדרך שלה - מהילדות בדרום תל אביב והמאבק בשטח, דרך הכניסה לליכוד ולכנסת, ועד התפקידים והמהלכים שקידמה כשרה בממשלה

היא גדלה בדרום תל אביב, הפכה לאחת הפעילות הבולטות במאבק נגד המסתננים, נכנסה לכנסת דרך הליכוד ומונתה לשרה בממשלה: לרגל יום הולדתה ה-40 של מאי גולן, הנה 10 תחנות בדרך הפוליטית הלא שגרתית שלה.

1. ילדה מדרום תל אביב

גולן נולדה וגדלה באזור התחנה המרכזית הישנה בתל אביב, מציאות שהפכה בהמשך לחלק מרכזי מאוד מהזהות הציבורית והפוליטית שלה.

2. הופיעה בטלוויזיה כבר בילדות

כשהייתה ילדה התראיינה יחד עם אמה בכתבה על דו"ח העוני השנתי. משם הגיעה גם לתוכניות טלוויזיה נוספות, הרבה לפני שחשבה על קריירה פוליטית.

3. גילה אלמגור נכנסה לחייה

אחרי אותו ראיון, גילה אלמגור שמרה איתה על קשר, סייעה לה בארגון בת המצווה ואף עזרה לה להשתלב במסגרת חינוכית אחרת בצפון תל אביב.

4. ניסתה גם את עולם התקשורת

לפני הכנסת, גולן עסקה גם בתקשורת, כתיבה ופרשנות. היא כתבה את הבלוג "החיים על פי מאי", שבו תיארה את החיים בדרום תל אביב.

5. המאבק שהפך אותה לשם מוכר

החשיפה הגדולה שלה הגיעה דרך המאבק נגד המסתננים בדרום תל אביב. גולן הפכה לאחת הפעילות המזוהות ביותר עם הנושא, והקימה את עמותת "העיר העברית".

6. לפני הליכוד היא ניסתה דרך אחרת

עוד לפני שנכנסה לליכוד, גולן התמודדה בבחירות 2013 ברשימת "עוצמה לישראל", שלא עברה את אחוז החסימה.

7. מהכנסת לממשלה

נכנסה לכנסת ב-2019 דרך הליכוד, ובינואר 2023 עשתה קפיצה לממשלה: תחילה כשרה ללא תיק, אחר כך השרה לקידום מעמד האישה - וב-2024 קיבלה את המשרד המאוחד לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה.

8. כמעט קונסולית בניו יורק

עם הקמת הממשלה ה-37 הוצע לה תפקיד קונסולית ישראל בניו יורק, אבל המינוי לא יצא לפועל בעקבות התנגדות אמריקנית להתבטאויות עבר שלה.

9. חקיקה עם בן גביר

במהלך כהונתה כשרה, קידמה יחד עם איתמר בן גביר את חוק הפיקוח האלקטרוני - חוק שמאפשר לעקוב באמצעות צמיד אחרי גברים שנחשבים מסוכנים לבנות הזוג שלהם, כדי למנוע אלימות מראש ולהתריע אם הם מתקרבים אליהן.

10. דמות שלא יורדת מהכותרות

לאורך הדרך גולן הפכה לאחת הדמויות הבולטות, החריפות והשנויות במחלוקת בליכוד: מצד אחד בסיס תמיכה חזק ועמדות ברורות, ומצד שני ביקורת ציבורית ותקשורתית שמלווה אותה לא מעט.