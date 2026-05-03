שירה מס לסרוגים: "חברים הם הפתרון לרווקות המאוחרת"

מנכ"לית מיזם "באים בטוב", שירה מס, מסבירה מדוע חברים טובים הם המפתח ליציאה מתקופת הרווקות, ומזמינה אתכם להפוך לשדכנים בלחיצת כפתור בדרך לעוד בית נאמן בישראל.





מצוקת הרווקות המאוחרת בציבור הדתי-לאומי היא בעיה ידועה וכאובה אך נראה שהפתרון עשוי להגיע דווקא מהמעגל הקרוב ביותר אלינו. שירה מס, מנכ"לית מיזם "באים בטוב" מבית קרן "אחד לאחד", התארחה באולפן סרוגים לשיחה עם אריאל שרפר לקראת ל"ג בעומר ופתיחת עונת החתונות, כדי להציג גישה חדשה ומרעננת למציאת זוגיות.

במהלך השיחה, מסבירה מס כי הקושי הגדול במציאת שידוך בגיל מבוגר מלווה לא פעם במבוכה גדולה – הן מצד הרווקים והן מצד הסביבה. לדבריה, הדרך היעילה ביותר לשבור את המחסום היא להישען על המקור האמין והטוב ביותר: החברים.

החברים נרשמים – הרווקים מתחתנים

הבשורה המרכזית של המיזם היא אפליקציה חדשה שמשנה את כללי המשחק: במקום שהרווקים יצטרכו "לשווק" את עצמם, החברים שלהם – גם הנשואים שבהם – הם אלו שנרשמים ומחפשים עבורם הצעות רלוונטיות לבניית בית נאמן בישראל.

"כולם רוצים לעזור אבל לא תמיד יודעים איך," אומרת מס, "האפליקציה מאפשרת לחברים להפוך לשדכנים אקטיביים בצורה פשוטה ונוחה". לקראת ימי השמחה של ל"ג בעומר, היא קוראת לציבור להצטרף למיזם ולזכות בחלק משמעותי בבניין בתים יהודיים: "זו הזדמנות לכל אחד מאיתנו להיות זה שמשמח ומקים עוד בית בישראל".