גדי ויסברט באויבער חוכמעס: "הגמרא היא סוד החכמה היהודית"

גדי ויסברט מגיע לפודקאסט 'אויבער חוכמעס'. ומגלה איך שחקן ירושלמי מגיע ליצור תעלומות בלשיות, מה זה "מוח-אש" ואיך לבחור נכון מה לעשות בחיינו?

צפו בפרק ה-5 של " אויבער חוכמעס " עם גדי וייסברט:

התעלומה הבלשית של גדי

מה גורם לשחקן מצליח לעזוב את אור הזרקורים ולהקדיש את חייו לתעלומות בלשיות? גדי ויסברט, יוצר "התא האפור", מתארח בפרק חדש של "אויבער חוכמעס" עם אריאל שרפר לשיחה על אהבת המשחק, מקורות החכמה היהודיים והדרך לפתרון החידה החשובה מכולן: "מה לעשות בחיי?".

גדי מספר על הפינה החמה בליבו עד היום לדף הגמרא מאז ימיו כבחור ישיבה, וגם על החלטתו האמיצה לעבור ממשחק למיזמים יצירתיים וחברותו במועדון המשכימים בחמש בבוקר.

חשיפה ראשונה: "מוח אש"

לקראת ל"ג בעומר, גדי חושף לראשונה את היוזמה העסקית החדשה שלו לשימור האיבר החיוני ביותר בגוף האדם.

תחת השם המקורי "מוח אש", ויסברט גיבש תכנית פעולה מקורית לכל החיים לשימור תפקוד המוח בצלילות עד 120.

גדי מציע תרגילים מקוריים לשימור המוח חריף וצלול לאורך זמן, ומשחקים שגם מבוגרים יאהבו כדי לחשוב טוב ולהרגיש שהם מתקרבים בכל יום צעד נוסף להגשמת חלומותיהם וייעודם בחיים.

השילוב בין ה"מוח" הלוגי ל"אש" היצירתיות המתפרצת, עוזרים להבין מה אנחנו באמת רוצים ובעזרת "מוח אש" יהודי- גם לממש את זה!

