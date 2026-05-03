בנט תחת מתקפה חריפה: "אמירה מבזה ואומללה"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס אמש (מוצ"ש) ליומולדת של השר בן גביר וכתב: "רבבות שוטרות ושוטרי ישראל המסורים והטובים ראויים לפיקוד ישר, יעיל וממלכתי שמעניק דוגמא אישית. ‏אני מודיע: ‏משרת ציבור, בכל תפקיד ובכל ארגון ממשלתי, אשר יפר את חובת האמונים שלו למדינה וינצל את תפקידו בצורה פוליטית ולא ממלכתית, יודח באופן מיידי".

ניצב בדימוס אהרון אקסול התייחס לכך ברדיו 'גלי ישראל' ואמר: "זו אמירה מבזה ואומללה. פוליטיקאי שרוצה לרוץ לראשות הממשלה - אלה הדברים האחרונים שהוא צריך לומר. במקום להציג אסטרטגיה לחיזוק המשטרה, להביא תקציבים ולהילחם בפשיעה - כל מה שיש לו לומר זה אם המשטרה תהיה פוליטית או לא. קודם כל, הוא מבזה את אלה שמתפקדים כיום.

ואלה שמטיפים לנו כל הזמן על דמוקרטיה - שיטלו קורה מבין עיניהם ויבחנו איך זה נשמע כשהוא מאיים על צמרת המשטרה, וההוא מאיים על ראש השב"כ ועל ראש המוסד. לאן הדרדרנו? בשביל לקושש כמה מנדטים - הכל מותר במדינה" נבו כהן, מנהל קמפיינים ואסטרטגיה: "החיבור עם יאיר לפיד צבע את בנט בצבעי שמאל עמוק באופן מובהק.

מבחינה אסטרטגית, הוא היה צריך לשבור ימינה - זה המהלך המתבקש. לכן קשה להבין את הבחירה שלו עכשיו לצבוע את המשטרה כפוליטית. גם הצירוף של עמי אשד שהוא לא פחות מ'מפכ"ל קפלן', אתה לא יכול שורה ליד להגיד: 'אני אביא את קולות הימין' זה פשוט לא מתכנס אסטרטגית".



