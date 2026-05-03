אלפי משרתים בדרך לנגב: החלה כניסת אגף התקשוב לבאר שבע

מהלך המעבר של צה״ל דרומה עולה שלב: בשבוע שעבר החלה כניסתן של היחידות הראשונות לקריית התקשוב החדשה בבאר שבע, לאחר תהליך תכנון והקמה שנמשך יותר מעשור.

בשלב הראשון נכנסו לקריה בית הספר למקצועות המחשב, בסמ״ח, ובית ספר איריס למקצועות התקשורת. את המהלך הובילו מינהל המעבר דרומה במשרד הביטחון, אגף התכנון בצה״ל, מנהלת המעבר דרומה “עתיד” ואגף התקשוב וההגנה בסייבר.

קריית התקשוב החדשה צפויה להפוך לאחד המרכזים הטכנולוגיים והמבצעיים המשמעותיים של צה״ל בנגב.

קרית התקשוב. דובר צה"ל

במקום יתקיימו הכשרות טכנולוגיות, ולצדן יפעלו יחידות מתקדמות של אגף התקשוב, לצד יחידות של חיל האוויר ומפקדת פיקוד הדרום.

הקמת הקריה היא חלק ממהלך אסטרטגי רחב של מעבר בסיסי צה״ל לנגב, שנועד לחזק את הדרום, לפתח את התשתיות באזור ולייצר מוקד תעסוקה וטכנולוגיה משמעותי בבאר שבע ובסביבתה.

בצה״ל מדגישים כי לצד בניית התשתיות הצבאיות, נבנתה גם מעטפת אזרחית עבור אנשי הקבע ומשפחותיהם.

בהובלת אגף כוח האדם, גובשו פתרונות בתחומי החינוך הטכנולוגי, הדיור, הליווי האישי, התעסוקה והקהילה, כדי לסייע למשפחות שיעברו דרומה כחלק מהמהלך.

אכלוס הקריה יתבצע בהדרגה במהלך השנה הקרובה, ובסיומו צפויים לשרת בה אלפי חיילים, משרתים ואנשי קבע.

ראש מינהל המעבר דרומה במשרד הביטחון, אלון יפרח, אמר כי מדובר במהלך רחב בהרבה מהקמת בסיס חדש: “מעבר צה״ל דרומה אינו רק מהלך תשתיתי, אלא מהלך שמחבר בין ביטחון, טכנולוגיה וחברה, ומייצר מנועי צמיחה משמעותיים בנגב”.

לדבריו, תחילת האכלוס בקריה היא “ציון דרך סמלי”, שצפוי להרחיב את ההזדמנויות עבור צעירי הדרום להשתלב בעולמות הטכנולוגיה של צה״ל.