מתן כהנא תוקף: "יש רק פוליטיקאי אחד שעשה את זה!"

חבר מפלגת ישר! מתן כהנא, תקף את ראש הממשלה בנימין נתניהו ואמר: "יש רק פוליטיקאי אחד שמסר שטחים, פגש את יאסר ערפאת ואמר מצאתי ידיד וקוראים לו בנימין נתניהו"

אל"מ (מיל') מתן כהנא, חבר מפלגת ישר! התייחס היום (ראשון) ברדיו 103fm לאיחוד של נפתלי בנט ויאיר לפיד ולהחלטה שלו להישאר עם גדי איזנקוט.

בדבריו הוא אמר: "אני מקווה שהדבר יועיל לגוש כולו כי בסופו של דבר יש לנו מטרה משותפת. מטרת העל היא לעשות ממשלה טובה, ציונית, ברית משרתים. אנחנו חושבים ברמה האישית שנתניהו נכון שהוא לא יהיה חלק בדבר הזה, אני חושב שהוא אחד מהאחראים ל-7 באוקטובר ואחראי לפילוג שיש בינינו".

עוד הוא הוסיף: "החברות עם בנט זו חברות קרובה ואמיצה 35 שנה. כשנפתלי אמר לי כשעזב את הפוליטיקה, הוא אמר לי: 'מתן, תמשיך את הדרך שלך'. הוא עזר לי להצטרךף למחנה הממלכתי. כולם יודעים שגדי נאלץ להיאבק כדי להכניס אותי למחנה הממלכתי. אני ארבע שנים עם גדי ומצאתי מנהיג ששם את הערכים במקום הנכון, היכולות שלו במקום הראוי, אני חושב שגדי הוא מה שמדינת ישראל צריכה עכשיו".

כהנא אף תקף את ראש הממשלה נתניהו: "גדי איזנקוט אמר לי 'קח את ביבי, שים אותו איפה שאתה רוצה, אני מימינו'. במערכת הפוליטית היום יש רק פוליטיקאי אחד שמסר שטחים, פגש את יאסר ערפאת ואמר מצאתי ידיד וקוראים לו בנימין נתניהו.

איזנקוט דחף לעשות דברים יותר מוקדם, הוא אמר בואו נלך לרפיח, בואו נלך לפילדלפי, בואו נעלה צפונה, הוא דחף לזה כל הזמן. חוץ מה-7 באוקטובר לצה"ל יש הישגים מעוררי השראה. בהקשר האסטרטגי-הבין-לאומי מצבנו לא משהו וזה בגלל הדרג המדיני".