דובר צה"ל בהודעה מרגשת: גיוס חרדים יוצא לדרך

בלשכות הגיוס יתקיים היום יום גיוס למסלולים מותאמים לציבור החרדי, בהם פלוגת ח"ץ וגדוד נצח יהודה. בצה"ל מדגישים כי המסלולים מאפשרים שירות קרבי לצד שמירה על אורח חיים חרדי ואופק לפיקוד וקצונה

בצה"ל נערכים לקיים היום (ראשון) יום גיוס ייעודי לבני הציבור החרדי בלשכות הגיוס ברחבי הארץ. לפי גורמים בצבא, המסלולים מותאמים לאורח החיים החרדי ומאפשרים שילוב בשירות קרבי לצד אפשרויות התקדמות לפיקוד וקצונה.



אלו כלל המסלולים האופציונלים: פלוגת ח"ץ (צנחנים חרדים):- פלוגת ח״ץ הינה פלוגה של לוחמים חרדים שפועלים בפיקוד חטיבת הצנחנים.

הפלוגה פעלה במהלך המלחמה ב-4 גזרות, איו״ש, עזה, לבנון וסוריה. בגזרת יהודה ושומרון: הפלוגה פעלה במאות יעדים, השלימה עשרות מעצרים, איתרה אמצעי לחימה ותשתיות טרור רבות. בגזרת עזה: במהלך מבצע "שאגת הארי", הפלוגה פעלה בפיקוד אוגדה 252, שם תפסה את הקו הצהוב.

אופן הגיבוש לפלוגת ח"ץ הוא מבחן פיזי ואישיותי שבוחן משמעת ורצון לתרום למאמץ המבצעי תוך שמירה על אורח חיים חרדי.

גדוד נצח יהודה: גדוד נצח יהודה, הוא הגדוד החרדי הראשון בצה״ל. הגדוד הוקם על מנת לאפשר לבני הציבור החרדי לשלב שירות קרבי עם המשך השמירה על אורח חייהם.

הגדוד בעל צביון חרדי ותנאי שירות ייחודיים המאפשרים למשרתיו לשמר ולקיים אורח חיים חרדי. גדוד נצח יהודה פעל במהלך המלחמה בגזרת עזה ובלבנון. לוחמי ⁠הגדוד חיסלו מאות מחבלים בגזרות השונות מתחילת המלחמה. בנוסף, בגזרת עזה: הגדוד השמיד יותר מ-7 קילומטרים של תוואי תת-קרקעי בבית חאנון.

הכשרת לוחם בנצח יהודה, כוללת טירונות קרבית ואימון מתקדם, אורך ההכשרה של כ-8 חודשים במהלכה עוברים הלוחמים הכשרת רובאי 07 ומתמקצעים במגוון מיומנות הלחימה.

חטיבת החשמונאים: חטיבת החשמונאים היא החטיבה החרדית הראשונה בצה״ל. החטיבה פעלה במהלך המלחמה בעזה, לבנון ובסוריה.

בחודשיים האחרונים כוחות החטיבה פעלו בפיקוד חטיבה 300 בגזרה המערבית בלבנון. במסגרת פעילותם הכוחות השלימו פשיטות וסריקות לאיתור אמצעי לחימה והשמדת תשתיות טרור. בנוסף, בשבוע שעבר לוחמי החטיבה⁠ עצרו מחבל מ׳כוח רדואן׳ אשר הועבר להמשך חקירה בשטח הארץ.

⁠החטיבה מקיימת בתוך בסיס האימונים שלה מעבר להכשרת לוחמי החי״ר גם קורס מ״כים, קורס חובשים, מגוון קורסים מקצועיים (בלנ״ם רחפנים ועוד). בשבועות האחרונים הושלם מחזור הקצונה הראשון של קורס הקצינים החטיבתי שכולם מגדריים ומותאמים לאורח החיים החרדי בחטיבה.



