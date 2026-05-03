אילה חסון פותחת באש: "התיעוב שלה פוגע בהכל!"

המגישה אילה חסון פתחה במונולוג שעורר סערה ברשת: "את לא מתביישת? איך את מדברת!"

מגישת כאן 11 אילה חסון, פתחה הלילה (מוצ"ש) במונולוג חזק נגד היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב מיארה.

בתחילת דבריה אמרה חסון: "בתקופה שלפני טבח אוקטובר לוותה בשסע ציבורי חברתי. על רגל אחת, הוויכוח היה האם מדובר ברפורמה משפטית או הפיכה משטרית. הקטטה הייתה סביב עילת הסבירות.

בינתיים עברנו מלחמה שלא הייתה כמוה בתולדות ישראל. חמאס, חיזבאללה, איראן ועוד. בימים אלה ראוי לשאול שאלה, האם אנחנו דווקא בעיצומה של הפיכה משפטית? יועצת משפטית לממשלה, שמרשה לעצמה לבחוש בכל מינוי ביטחוני או מינוי אחר שלא בא לה טוב.

אותה יועצת שבאוקטובר 2021, שבוע לפני הבחירות, בשלהי ממשלת המעבר של לפיד - בנט, אישרה לשר הביטחון אז גנץ למנות את הרמטכ"ל הרצי הלוי - בלי בג"ץ ומבלי להבין בביטחון".

עוד הוסיפה חסון: "היום התיעוב שלה לממנה נתניהו גובר על הכל. וחבל שזה פוגע בכמה מהממונים, אנשי מקצוע טובים וראויים. היא פועלת לעצר את צעדיו של ראש השב"כ זיני, שמראש לא רצתה אותו, רוצה לסכל את גופמן כראש מוסד. סיכלה את מינויו של עורך הדין כחלון לנציב שירות המדינה. הרשימה ארוכה ארוכה. מתי ליועצת המשפטית יש ידע ורקע ביטחוני לקבוע מי מתאים ומי לא? מה זו המשפטיזציה הזאת? מריח יותר כמו פוליטיזציה.

היא מעורבת בחקירות מח"ש. עיין ערך נציב שב"ס יעקובי. אגב, היא גם חתומה על התצהיר השקרי של הפצ"רית לבג"ץ שעליו היא עד היום לא נחקרה".

לסיום אמרה חסון: "כשהשר בן גביר ניסה למנוע את קידומה של רב פקד סבן, במקום שהציבור ידבר על העדות הבעייתית של סבן, בן גביר הפך אותה לגיבורה בעיני מחנה מסוים. כך היום גלי בהרב מיארה, שמאותגרת בלא מעט כלי תקשורת, אולי משמחת קבוצה פוליטית מסוימת, אבל גורמת לרבים אחרים לא רק למשבר אמון עצום במערכת המשפטית, אלא למוטיבציה גדולה לרצות ולשנות".

ברשת רבים תקפו את חסון, ובעיקר באו בטענות כלפי תאגיד השידור שאפשר לה לדבר ככה נגד היועמ"שית.