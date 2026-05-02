לא ייאמן: זה מה שנכתב על עוגת היומולדת של בן גביר

השר בן גביר חגג יומולדת לצד בכירים במשטרה וקרובי משפחתו - זה מה שנכתב על עוגת יומולדת שלו

השר איתמר בן גביר חגג היום (מוצ"ש) יומולדת עם בכירים במשטרה, שרים, חברי כנסת וקרובי משפחה.

במהלך החגיגות, אשתו של בן גביר, אילה, הציגה לאורחים את עוגת היומולדת שלו, עליה צויר חבל תלייה המזוהה עם חוק עונש מוות שח השר, ומתחתיו הכיתוב: "לפעמים חלומות מתגשמים".

ברשת התגובות התחלקו כצפוי לקבוצות, חלקם, בעיקר פעילי ימין קיצוניים, בירכו את בן גביר, התלהבו מהעוגה ובירכו את השר על החוק, גולשים נוספים גיחכו על בן גביר, כינו אותו "תינוק" ולעגו לו, ופעילי שמאל תקפו את בן גביר, טענו כי מדובר במהלך מסוכן וביקרו כמובן את הגעת בכירי המשטרה לאירוע.