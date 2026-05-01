נמנע אסון: ילד בן 8 נסחף בנחל יבנה - וחולץ בשלום

אירוע דרמטי הסתיים בנס: ילד בן 8 נסחף היום (שישי) במי נחל יבנה סמוך לכביש 410. חובש מיחידת האופנועים של מד"א שנכנס למים חילץ את הילד, ולאחר בדיקות רפואיות וטיפול ראשוני בניידת טיפול נמרץ של מד"א נקבע כי הוא לא נזקק לפינוי לבית החולים.

"הגעתי עם האופנוע למעבר מעל נחל יבנה, וראיתי את המים זורמים בעוצמה ואת הילד בתוכם כשהוא אוחז באבן גדולה על מנת לא להיסחף עם הזרם" סיפר החובש אורון מזור. "הבנתי מיד שכל שנייה היא קריטית, קפצתי מעל הגדר וירדתי במדרון לכיוון הנחל".

"נכנסתי עם פלג גופי התחתון למים והגעתי עד לילד - שאמר לי שהוא מאבד אחיזה ופוחד להחליק" המשיך. "הסברתי לו שאני בא לעזור לו, ותפסתי אותו ממש כשהוא התחיל להיסחף. חילצתי אותו מהמים כשהוא בהכרה ומבוהל".

בסיכום מזור תיאר את הרגעים שאחרי החילוץ: "יחד עם חובשים נוספים העלנו אותו לכביש, והכנסנו אותו לניידת טיפול נמרץ לבדיקה רפואית של הפראמדיק. מצבו הרפואי היה טוב, והוא לא נזקק לפינוי לבית החולים. אביו של הילד הגיע למקום הודה לנו מאוד על העזרה שנתנו לבן שלו. אני לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם לא הייתי מחלץ אותו מהמים, האירוע הזה יכל היה להסתיים בטרגדיה".