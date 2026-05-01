שני לוחמי צה"ל נפצעו קל מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון

דובר צה"ל מעדכן כי שני לוחמים נפצעו היום (שישי) באורח קל כתוצאה מפגיעת רחפן נפץ במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו.

התקרית התרחשה במהלך פעילות של כוחות צה"ל בגזרה, כאשר רחפן נפץ ששוגר לעבר הכוח פגע בקרבת הלוחמים. השניים קיבלו טיפול ראשוני בשטח ולאחר מכן פונו להמשך טיפול בבית החולים כשמצבם מוגדר קל.

כאמור, אירוע זה מצטרף לפציעתם של קצינה ונגד צה"ל אמש (ה'), שנפגעו באורח קשה ובינוני מפגיעת כטב"ם נפץ במרחב הצפון. רצף האירועים האחרון מדגיש את האיום הגובר מצד כלי טיס עוינים ורחפני נפץ המופעלים נגד כוחותינו בגזרת הצפון ובלבנון.