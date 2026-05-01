דגל ישראל בדרך לאירוויזיון: המשלחת הישראלית המריאה לוינה

לאחר חודשים ארוכים של הכנות ועבודה מאומצת, המריאה הבוקר (שישי) המשלחת הישראלית לאירוויזיון יחד עם נועם בתן בטיסת אל על לווינה שבאוסטריה.

לפני ההמראה התכנסו אנשי המשלחת הישראלית, יחד עם נציגי הנהלת כאן ונציגי הנהלת אל על, ואיחלו לנועם בתן הצלחה גדולה, בייחוד בתקופה מאתגרת כמו זו, כנציג ישראל על הבמה הגדולה בעולם.

נציג ישראל לאירוויזיון, נועם בתן, אמר דקות לפני העלייה למטוס: ״אני שמח ונרגש מאוד לייצג את המדינה היפה שלנו בתחרות המוזיקה הגדולה באירופה, על הבמה הכי גדולה בעולם. אני מגיע עם לב פתוח, ורוצה לתת את כל האור והאהבה שאני מקבל מכולם בחזרה לכל העולם. בחודשים האחרונים עבדנו מאוד קשה, המשלחת של כאן, טדי הפקות והמנהלים היקרים שלי. נתנו את הנשמה כדי להביא את הביצוע הכי מדהים שאפשר על הבמה עם המון הפתעות. הולכת להיות שמחה גדולה על הבמה! זו זכות ואחריות אדירה ואני אעשה הכל כדי לייצג בכבוד״.

המשלחת הישראלית לאירוויזיון 2026 צילום: אסיף לנקרי

זיוית דוידוביץ, ממלאת מקום סמנכ״לית טלוויזיה, כאן תאגיד השידור הישראלי: ״כאן גאה במשלחת הישראלית היוצאת לייצג את התרבות והיצירה שלנו ברגע משמעותי - נועם, כולנו איתך לאורך כל הדרך. השנה גם אנחנו חוגגים 90 שנה לשידור הציבורי ו-70 שנה לאירוזיון ואנחנו בטוחים שתעשו זאת בכבוד ותביאו גאווה גדולה למדינה. זו הזדמנות מצוינת לומר תודה על שיתוף הפעולה המתמשך והנהדר בין תאגיד השידור לחברת אל על״.