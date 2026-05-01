השרה גמליאל ביוזמה מרגשת: מדליקות נרות שבת למען הפצועים

אל מול גלי הביקורת שנשמעו בימים האחרונים סביב קיום אירועי ה"ליכודיאדה", בחרה חברת הקבינט והשרה גילה גמליאל להוביל מהלך שכולו לב ונתינה. השרה הודיעה כי היום (שישי) בשעה 18:00 היא תקיים, יחד עם נשות תנועת הליכוד, מעמד מיוחד ומרגש של הדלקת נרות שבת בתוך מתחם האירוע.



המעמד יוקדש כולו לתפילה משותפת וזכה להחלמתם המהירה של פצועי המלחמה, בצעד שנועד להזכיר לכולם מה באמת חשוב בעת הזו.

השרה גמליאל לא הסתפקה רק ביוזמה המקומית בתוך הליכודיאדה, אלא יצאה בקריאה נרגשת לכלל נשות ישראל להצטרף אליה למעגל של אור ותפילה. היא קראה לכל אישה באשר היא, מכל קצוות הקשת והארץ, להדליק את נרות השבת בביתה בשעה 18:00 בדיוק ולכוון את לבה למען גיבורינו הפצועים. המטרה היא ליצור אחדות נשית רחבה שחוצה מפלגות ומחנות, ומחברת את כולנו סביב האור והתקווה לרפואה שלמה עבור אלו שחירפו את נפשם.

מדובר ביוזמה מפרגנת ומחממת לב, שמוכיחה שגם בתוך אירועים פוליטיים סוערים, אפשר למצוא את המקום לאחדות, רוחניות וערבות הדדית.