צה"ל תקף יותר מ-40 מטרות של חיזבאללה בדרום לבנון

פעילות נמרצת של חיל האוויר וכוחות הביטחון בדרום לבנון: מעל 40 תשתיות טרור, בהן מפקדות ומבנים צבאיים, הושמדו במהלך היממה האחרונה

צה"ל ממשיך להגביר את הלחץ המבצעי בדרום לבנון, כאשר במהלך היממה האחרונה הותקפו והושמדו יותר מ-40 מטרות השייכות לארגון הטרור חיזבאללה. הפעילות המבצעית התפרסה על פני מרחבים שונים בדרום המדינה, כחלק מהמאמץ המתמשך לסיכול יכולותיו הצבאיות של הארגון וחיסול פעיליו.

בין המטרות המרכזיות שהושמדו נמנות מפקדות מבצעיות בהן שהו מחבלים, לצד מבנים צבאיים ותשתיות טרור נוספות. לפי הודעת הצבא, המתקנים הללו שימשו את פעילי חיזבאללה כבסיס לקידום ותכנון מתווי טרור נגד כוחות הביטחון ואזרחי מדינת ישראל.





צילום: דובר צה"ל

לצד התקיפות היזומות, נרשמה אמש פעילות גם בזירה האווירית. במהלך שעות הערב של יום חמישי, זוהתה מטרה אווירית חשודה בשמי דרום לבנון, אשר ככל הנראה יורטה בהצלחה. בעקבות הזיהוי הופעלו התרעות באזורים הרלוונטיים, וזאת בהתאם למדיניות ההתגוננות הנהוגה בצה"ל.

בצבא מבהירים כי הכוחות ימשיכו לפעול בנחישות מול כל איום הנשקף מגבול הצפון, תוך הקפדה על יישום הנחיות הדרג המדיני. פעולות אלו נועדו להבטיח את ביטחון אזרחי המדינה ולצמצם את יכולת הפעולה של חיזבאללה במרחב.