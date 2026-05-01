כוכב הכדורגלן בעבר שלמה קירט נהרג מפגיעת רכבת ברחובות

בגיל 72, כדורגלן העבר שלמה קירט הלך לעולמו בנסיבות טרגיות ברחובות. קירט, הותיר חותם עמוק על הכדורגל הישראלי בשנות ה-70 וה-80. הוא זכה בגביעים עם בית"ר ירושלים ובני יהודה, ורשם 24 הופעות במדי נבחרת ישראל

הכדורגל הישראלי מתאבל על לכתו של אחד הבלמים המובילים והיציבים בדורו. שלמה קירט, שהיה עמוד התווך בהגנות של בית"ר ירושלים, בני יהודה ומכבי תל אביב, נהרג אתמול (חמישי) לאחר שנפגע מרכבת בעיר הולדתו, רחובות, והוא בן 72. קירט, שהיה ידוע כשחקן חכם, חזק ובעל יכולת הנהגה, ייזכר בראש ובראשונה בזכות היותו שותף בכיר לכמה מהרגעים הגדולים ביותר של הקבוצות בהן שיחק.

הנסיקה מרחובות אל הבמה המרכזית

קירט נולד ב-28 בינואר 1954 ברחובות, וגדל בשכונת שעריים. הוא החל את דרכו במחלקת הנוער של מכבי שעריים המקומית, ובמהרה התברג בקבוצה הבוגרת כשהוא מפגין יכולת גבוהה וזוקף לזכותו מקום קבוע בהרכב. כישרונו לא נעלם מעיניהן של הקבוצות הגדולות, ובשנת 1975 עבר למכבי פתח תקווה, שם זכה להתנסות ראשונה בליגה הבכירה. שלוש עונותיו במלאבס ביססו את מעמדו כבלם רציני ומבטיח.

ימי הזוהר בירושלים ובני יהודה

לקראת עונת 1978/1979 עשה קירט את המעבר הגדול לקבוצת בית"ר ירושלים, תחת הדרכתו של המאמן שמעון שנהר. במשחק הבכורה שלו בקבוצה נגד הפועל באר שבע, דווקא בתפקיד חלוץ חירום, הפתיע כשכבש שני שערים. לאחר מכן חזר לתפקידו הטבעי במרכז ההגנה והפך ל"בעל הבית" של האחורית. בסיום אותה עונה, רשם את הישגו הקבוצתי הראשון כשהיה שותף לזכייה בגביע המדינה.

בעקבות קשיים כלכליים של בית"ר, עבר קירט בסיום העונה לבני יהודה תל אביב, שם חבר למאמן שלמה שרף. עונה מאוחר יותר, בעונת 1980/1981, היה בורג מרכזי בעונה המדהימה של הקבוצה משכונת התקווה. בני יהודה זכתה בגביע המדינה לאחר ניצחון דרמטי בפנדלים בגמר על הפועל תל אביב, כשהיא מציגה את אחת ההגנות החזקות בליגה, בהנהגתו של קירט, וכן סיימה כסגנית האלופה.

במהלך הקריירה, שיחק קירט גם במכבי תל אביב (עונת 1981/1982), בהפועל כפר סבא, בית"ר נתניה ומכבי יפו. הוא חזר לקדנציה נוספת בבית"ר ירושלים בעונת 1982/1983, עמה התקרב לאליפות בעונת 1983/1984, אך הפסיד אותה במחזור האחרון.

נבחרת ישראל: המחמאה מהאריות וההרחקה לצמיתות

שלמה קירט רשם 24 הופעות במדי נבחרת ישראל בין השנים 1978 ל-1985. את הופעת הבכורה הרשמית שלו ערך ב-19 בדצמבר 1979 במשחק ידידות מול רומניה באצטדיון בלומפילד. הוא יצג את ישראל גם בטורניר הקדם אולימפי של 1980 ובמוקדמות מונדיאל 1982 מול פורטוגל.

פרק זכור במיוחד בקריירה הבינלאומית שלו התרחש במסגרת מוקדמות מונדיאל 1986. פרנק ארוק, מאמנה המנוח של נבחרת אוסטרליה שהייתה היריבה העיקרית של ישראל, הפתיע רבים כשהכריז בתקשורת כי "השחקן הטוב ביותר בנבחרת ישראל הוא שלמה קירט". המחמאה הזו, שהתעלמה מכוכבים כדוגמת אורי מלמיליאן, אלי אוחנה ומשה סיני, נתפסה כזלזול באוסטרליה, אך הפכה לציטוט אייקוני המדגיש את החשיבות שייחס ארוק ליכולת ההגנה של קירט.

סיום הקריירה הבינלאומית שלו היה סוער ודרמטי. בשלהי הקריירה הבינלאומית, הביע קירט התנגדות פומבית לשיתופם של שחקנים ערבים-ישראלים בנבחרת ישראל. בעקבות דבריו אלו, הורחק לצמיתות מהנבחרת, ולא רשם הופעות נוספות במדיה.

פרישה ומורשת

שלמה קירט פרש ממשחק פעיל רק בגיל 43, לאחר שחזר לשחק בליגות הנמוכות במדי קבוצת נעוריו, מכבי שעריים. הוא ייזכר כאחד מהבלמים הקשוחים, ההגונים והיציבים ביותר ששיחקו בכדורגל הישראלי, כ"תחנה האחרונה" בהגנות שהובילו קבוצות לזכייה בתארים היסטוריים, וכמי שלא חשש להביע את דעתו בצורה ישירה, גם אם עוררה מחלוקת ציבורית עזה.