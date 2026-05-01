דיווח: זו המפלגה בה עופר וינטר החליט להתמודד

בעוד המפה הפוליטית מתעצבת מחדש, שמו של עופר וינטר עולה שוב ושוב כמי שעשוי לשנות את מאזן הכוחות. וינטר, שנותר דמות פופולרית מאוד בקרב הציבור הדתי-לאומי והימין, פעיל מאוד בתקופה האחרונה ברשתות החברתיות, מעלה סרטונים העוסקים בענייני השעה ואף ממלא כנסים וחוגי בית ברחבי הארץ.

על פי דיווח ב"ישראל היום", על וינטר מופעל לחץ כבד מצד גורמים בתוך ומחוץ למערכת הפוליטית הקוראים לו להודיע על התמודדות. אותם גורמים מציינים כי יכולתו למשוך קולות מהימין, ובפרט מהציונות הדתית, עשויה להיות משמעותית ביותר ביום הבוחר.

מפלגה חדשה או המתנה על הגדר?

למרות הפעילות השטח הענפה והלחצים הכבדים סביבו, וינטר טרם קיבל החלטה סופית האם להיכנס לזירה הפוליטית בבחירות הקרובות. עם זאת, מקורבים לנושא מעריכים כי אם יחליט להתמודד, הוא יעשה זאת רק במסגרת הקמת מפלגה חדשה ולא יצטרף לאחת מהפלטפורמות הקיימות.

במערכת הפוליטית יש המעריכים כי וינטר הוא "מועמד ימני ייחודי" – כזה שיכול לא רק לשמר את קולות הימין, אלא גם להעביר קולות בין הגושים הפוליטיים. הערכה זו מקבלת משנה תוקף לאור הצטרפותן של דמויות צבאיות בולטות אחרות למפה הפוליטית, מה שמייצר "אינפלציה" של גנרלים ומדגיש את ייחודו של וינטר כמי שמזוהה עם ערכי הציונות הדתית והימין העמוק.