המומחה חושף: זה מצבו האמיתי של נפתלי בנט

האם המהלכים הפוליטיים האחרונים של נפתלי בנט מלווים בביטחון עצמי כפי שהוא מנסה להקרין, או שמא שפת הגוף שלו מספרת סיפור אחר? ד"ר אמיר הלמר, מומחה לשפת גוף, התארח הבוקר (שישי) בתוכניתה של בת-אל בנימין ברדיו "גלי ישראל" והציג ניתוח מפתיע של הופעותיו האחרונות של בנט.

"אני עוקב אחרי נפתלי בנט המון שנים", פתח ד"ר הלמר. "בחנתי את הראיונות והנאומים האחרונים שלו, ורואים שם בעיקר חוסר ביטחון ולחץ. יש שם חוסר ויסות רגשי; צורת הישיבה ושינוי טון הדיבור משדרים לחץ וסטרס".

"משחקי גבות וחוסר אותנטיות"

לדברי ד"ר הלמר, הפער בין הצהרותיו של בנט לבין המסרים הבלתי מילוליים שהוא מעביר מעורר תהיות לגבי מידת האמונה שלו במהלכיו שלו. "זה מעלה שאלה: אם עשית מהלך שאתה מאוד בטוח בו, למה שפת הגוף שלך משדרת משהו אחר לגמרי?", תהה המומחה.

הוא הוסיף ופירט את הסימנים המעידים על הלחץ שבו שרוי בנט, לטענתו: "מי שבטוח בעצמו אמור להיות רגוע, לא צריך לתקוף ולא צריך משחקי גבות. מי שמתבונן מרגיש כאן חוסר אמינות וחוסר אותנטיות".