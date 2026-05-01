החל מיום ראשון: החמרה בהנחיות פיקוד העורף

פיקוד העורף העביר הבוקר (שישי) הודעה לראשי המועצות והרשויות המקומיות בצפון, לפיה בכוונתו לעדכן ולשנות את מדיניות ההתגוננות באזור החל מהשבוע הבא. המהלך מגיע על רקע הערכות מצב עדכניות ונועד להתאים את רמת המוכנות של העורף להתפתחויות הביטחוניות בגזרה.

על פי הודעת פיקוד העורף, יישובים צמודי גדר יוגדרו מעתה כיישובים "צהובים". המשמעות המיידית של הגדרה זו היא צמצום משמעותי של היקף ההתקהלויות המותרות בשטח הפתוח ובמבנים, והטלת הגבלות על פעילויות חינוכיות במוסדות השונים.

החזרת כיתות הכוננות לפעילות

במקביל לעדכון הנחיות ההתגוננות לאוכלוסייה, צה"ל הודיע ליישובי קו העימות כי בכוונתו להחזיר בשבוע הבא את כיתות הכוננות לפעילות מבצעית מלאה. החזרת הכוחות המקומיים נועדה לעבות את מערך ההגנה על היישובים ולתת מענה ראשוני ומהיר לכל אירוע ביטחוני בגזרה.

ראשי הרשויות בצפון עודכנו בפרטי המדיניות החדשה כדי להיערך מראש לשינויים מול התושבים ומערכות החינוך המקומיות. בפיקוד העורף מדגישים כי יש להמשיך ולהישמע להוראות המפורסמות באמצעי ההפצה הרשמיים, שכן ההנחיות עשויות להשתנות בהתאם להערכת מצב יומית.