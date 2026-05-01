בן כספית: יש לשמאל רק דרך אחת לנצח את נתניהו

העיתונאי בן כספית מתייחס לבחירות הקרובות, ואומר כי לשמאל יש רק דרך אחת לנצח את נתניהו

בעוד המערכת הפוליטית ממתינה להתפתחויות בגוש האופוזיציה, הפרשן בן כספית חושף בטורו במעריב את התוכנית שלדבריו עשויה לשנות את פני המערכה: "האופציה המרובעת". לפי כספית, המפתח לניצחון אינו טמון באיחודים חלקיים, אלא בחיבור רחב של נפתלי בנט, יאיר לפיד, גדי איזנקוט ואביגדור ליברמן תחת קורת גג אחת.

"כולם יחד, חוץ מיאיר גולן שיתמקד בקולות השמאל", כותב כספית. "כל האחרים יאחדו שורות, ייכנסו תחת האלונקה שעליה מוטל הגוף המיוסר הקרוי מדינת ישראל, ויישאו אותו לחדר המיון". כספית מציין כי בעוד שהתוכנית המקורית כללה את איזנקוט כחלק מ"אפקט דומינו" להקמת גוש ליברלי בראשות איש ימין, יו"ר 'ישר!' ממשיך בינתיים לקחת את הזמן.

הסקר שמטלטל את המערכת

הבסיס לביטחון של כספית במהלך המרובע נשען על סקר עומק חסר תקדים שהוזמן על ידי "המכון למחשבה ישראלית" ובוצע על ידי מכון גיאוקרטוגרפיה. בניגוד לסקרים רגילים הכוללים כ-500 נסקרים, הסקר הנוכחי דגם קרוב ל-7,000 איש בחלוקה ל-13 אזורי גיאוגרפיים שונים.

הממצאים, לפי כספית, דרמטיים: איחוד מרובע של ארבעת מנהיגי המרכז-ימין באופוזיציה יגרום לכ-11% מאלו שמגדירים את עצמם כיום כמצביעי ליכוד לעבור צד ולהצביע לגוש השינוי.

להעביר מנדטים מצד לצד

כספית מדגיש כי זהו בדיוק "הגביע הקדוש" של הבחירות הקרובות. "זה בדיוק מה שצריך לעשות כדי לנצח: להעביר כמה מנדטים מצד לצד", הוא קובע. לדבריו, המודל המדובר מזכיר את "המודל ההונגרי" שבו איחוד רחב סביב דמות שמרנית-ליברלית מצליח לסחוף קהלים חדשים ולהזריק אדרנלין למחנה.