תעלומה: של מי המשאית הישראלית שנוסעת בכבישי תימן?

משאית ישראלית תועדה נוסעת ברחובות צנעא הנשלטת על ידי החות'ים בתימן. למי היא שייכת ואיך היא הגיעה לשם?

תיעוד ויראלי ומפתיע שהופץ ברשתות החברתיות הציג מחזה שאיש לא ציפה לראות: משאית עם כיתוב בעברית ובולט של החברה הישראלית "אחים רחמה", שמרכזה ברחובות, נוסעת באין מפריע ברחובות צנעא – בירת תימן הנשלטת על ידי המורדים החות'ים.

הסרטון עורר תהיות רבות לגבי הדרך שעברה המשאית מישראל ועד לידיהם של אויבי המדינה בתימן. ההסבר, כך מתברר, פשוט בהרבה מסיפורי ריגול. בעל החברה הסביר בראיון לכאן חדשות, כי משאיות ישראליות רבות נמכרות עם סיום שירותן לסוחרים בירדן או במדינות המפרץ. משם, הן עוברות לעיתים "יד שנייה ושלישית" למדינות אחרות באזור, כולל תימן, מבלי שהבעלים החדשים טורחים להסיר את הכיתוב המקורי בעברית.

בעל החברה, שנדהם לראות את המשאית שלו מככבת בסרטונים מתימן, הגיב בהפתעה מהולה בשיעשוע למחזה. מבחינתו, המשאית נמכרה כחוק לפני זמן רב, והעובדה שהיא עדיין נושאת את הלוגו של החברה הישראלית בלב שטח אויב היא לא פחות מ"פרסומת חינם" במקום הכי פחות צפוי בעולם.