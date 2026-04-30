קצינה ונגד נפצעו בינוני בעקבות פגיעת רחפן נפץ של חיזבאללה

קצינה ונגד צה"ל נפצעו באורח בינוני כתוצאה מנפילת רחפן נפץ במרחב דרום לבנון. האירוע התרחש במהלך פעילות מבצעית של הכוח בגזרה הצפונית. הפצועים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחותיהם עודכנו על ידי הצבא

קצינה ונגד צה"ל נפצעו מוקדם יותר היום (חמישי) באורח בינוני כתוצאה מנפילת רחפן נפץ במרחב דרום לבנון, אירוע שהתרחש במהלך פעילות מבצעית של הכוח בגזרה הצפונית.





מיד לאחר הפגיעה, פונו שני אנשי הקבע לקבלת טיפול רפואי בבית חולים כשהם במצב בינוני, ומשפחותיהם עודכנו בפרטי המקרה על ידי הגורמים המוסמכים. המקרה מצטרף לשורת אירועים בגבול הצפון המדגישים את האיומים המתגברים מצד רחפני הנפץ במרחב הלחימה.





כאמור, מוקדם יותר היום הותר לפרסום כי סמל ליאם בן חמו, בן 19 מהרצליה, נפלבקרב בדרום לבנון אחרי שנפגע מרחפן נפץ של חיזבאללה. בן חמו היה לוחם בגדוד 13, חטיבת גולני.

עוד נאמר כי לוחם צה"ל נוסף נפצע באורח בינוני באירוע שבו בן חמו נפל. בצה"ל עדכנו כי הלוחם הפצוע פונה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, ומשפחתו עודכנה.