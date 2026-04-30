"אנחנו כפסע מאסון": האזהרה הדרמטית של אלוף אבי בלוט

מפקד פיקוד המרכז תקף בחריפות את אירועי האלימות ביהודה ושומרון: "זה לא חוקי, לא מוסרי ולא יהודי". בלוט הזהיר כי האירועים פוגעים בלגיטימציה של צה"ל בשבע חזיתות ומסיטים כוחות ממשימות סיכול טרור

מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, נשא היום (ה') דברים נוקבים בכנס "מעבר לגדר" של ארגון "בעד התיישבות - נגד אלימות" שנערך באלון שבות. בלוט התייחס בפתח דבריו להיבט המוסרי של אירועי האלימות האחרונים במרחב והבהיר כי "הפעולות האלה הן לא חוקיות, הן לא מוסריות, והן גם לא יהודיות".



לדבריו, מעבר לפן הערכי, מדובר באירועים ש"משחירים את מדינת ישראל" ופוגעים אנושות במאמץ הלגיטימציה הבינלאומי, הנחוץ לצה"ל במיוחד כעת כשהוא נלחם בשבע חזיתות במקביל.

האלוף הדגיש כי העיסוק באירועי החיכוך והאלימות גובה מחיר מבצעי כבד בשטח ומסיט את קשב הכוחות מהמשימות היסודיות של הגנה וסיכול טרור. "אנחנו מבטלים מעצרים וסריקות אמל"ח כדי לטפל בדבר הזה", חשף בלוט, והוסיף כי אם הצבא לא יפעל בנחישות, ההשלכות הביטחוניות עלולות להיות הרסניות.



הוא הסביר כי המאמץ המושקע בבלימת האלימות מגיע בזמן שבו שיתוף הפעולה עם ארצות הברית קריטי, וכל פגיעה בשמו הטוב של צה"ל פוגעת ישירות בלוחמים בכל הזירות.

באזהרה חסרת תקדים, תיאר מפקד הפיקוד את הקרבה המפחידה לאסון רב-נפגעים שעלול להצית את הזירה כולה. בלוט הזהיר מתרחישי קיצון של הצתת בתים על יושביהם או מקרי לינץ', והזכיר את אירועי העבר הקשים כדוגמת הצתת בית משפחת דוואבשה או האירועים שלאחר רצח בנימין אחימאיר.



"אנחנו כפסע מאסון קשה שיכול לקרות מכל צד", הבהיר האלוף, וסיכם כי אירוע כזה עלול לבטל את כל ההישגים המבצעיים בלבנון, בעזה ובאיראן ולחייב מאמץ אדיר כדי "להחזיר את השד לבקבוק"