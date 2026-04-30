דרמה בוועדת הבחירות: המנכ"לית המיתולוגית אורלי עדס פורשת

מנכ"לית ועדת הבחירות אורלי עדס הודיעה על פרישה למרות התערבות חסרת תקדים של הנשיא הרצוג, שביקש למנוע את המהלך מחשש לפגיעה באמון הציבור. השופט סולברג הודה כי עדס סירבה להפצרותיו להישאר בתפקיד עד לאחר מערכת הבחירות הבאה

מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד אורלי עדס, הודיעה על פרישתה לגמלאות לאחר שנים ארוכות בתפקיד הרגיש. ההודעה הדרמטית נמסרה היום (חמישי) על ידי יו"ר הוועדה, שופט בית המשפט העליון נועם סולברג, שמסיים בכך עידן של מי שנחשבה ל"סלע היציבות" של המערכת האמונה על ניהול הליך הדמוקרטיה בישראל.

עו"ד עדס ליוותה את ועדת הבחירות המרכזית לאורך עשרות מערכות בחירות סוערות, כולל רצף הבחירות חסר התקדים בשנים האחרונות. היא נחשבה לאוטוריטה מקצועית בכל הנוגע ללוגיסטיקה המורכבת של יום הבוחר ולניהול התקציבים והכוח האדם הנדרש להקמת אלפי קלפיות ברחבי הארץ תוך זמן קצר.



השופט סולברג ספד לפועלה של עדס והדגיש את המקצועיות שהפגינה לאורך עשרות מערכות בחירות סוערות: "אני מבקש להביע את מלוא הערכה וההוקרה על פועלה לאורך השנים. בזכות ניהולה המקצועי של עו"ד עדס, יחידותיה השונות של הוועדה ערוכות באופן מיטבי לקיום הבחירות". עדס הובילה את הוועדה ב-7 מערכות בחירות ארציות, מתוכן 5 מערכות שהתקיימו ברצף אינטנסיבי בין השנים 2019-2022.

למרות עזיבתה, סולברג ציין כי עדס בחרה לסיים את תפקידה באופן שיבטיח את המשכיות הארגון: "עו"ד עדס נהגה באחריות ציבורית והודיעה על החלטתה כך שניתן יהיה לקיים הליך תקין ושקוף לבחירת מחליף/ה". היא תמשיך לכהן בתפקידה בתיפקוד מלא עד לסוף חודש יולי 2026, על מנת לבצע חפיפה מסודרת ולהבטיח שגרת עבודה תקינה בוועדה עד לכניסת היורש או היורשת לתפקיד.

שיא המדינה יצחק הרצוג פנה ליו"ר ועדת הבחירות השופט נועם סולברג כדי למנוע את סיום כהונתה של מנכ"לית ועדת הבחירות המרכזית,

, כך פרסם אמיר אטינגר בידיעות אחרונות.



לפי המידע, הרצוג פנה אישית למשנה לנשיא בית המשפט העליון סולברג, וביקש ממנו שלא לקצוב את כהונתה של עדס, מחשש שתתפטר באופן מיידי ותפגע באמון הציבור בתקינות הבחירות.