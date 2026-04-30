זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת אמור תשפ"ו

פָּרָשַׁת אֱמֹר היא פרשת השבוע השמינית בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק כ"א, פסוק א' ומסתיימת בפרק כ"ד, פסוק כ"ג.

י"ד אייר התשפ"ו
הדלקת נרות שבת צילום: מנדי הכטמן / פלאש90

פָּרָשַׁת אֱמֹר היא פרשת השבוע השמינית בספר ויקרא. היא מתחילה בפרק כ"א, פסוק א' ומסתיימת בפרק כ"ד, פסוק כ"ג. הפרשה עוסקת בהלכות העוסקות בקדושת הכהן, בין השאר הנשים שאסור להם לשאת והאיסור להיטמא למתים. איסורים מיוחדים החלים על הכהן הגדול. המומים הפוסלים כהן מלשרת במקדש.

זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים

כניסת השבת: 18:44. יציאת השבת: 19:59

תל אביב

כניסת השבת: 19:00. יציאת השבת: 20:02

חיפה

כניסת השבת: 18:54. יציאת השבת: 20:02

באר שבע

כניסת השבת: 19:00. יציאת השבת: 20:00

חברון

כניסת השבת: 19:03. יציאת השבת: 19:59

גוש עציון

כניסת השבת: 19:03. יציאת השבת: 19:59

אריאל

כניסת השבת: 18:50. יציאת השבת: 20:00

אילת

כניסת השבת: 18:46 יציאת השבת: 19:56

צפת

כניסת השבת: 18:55 יציאת השבת: 20:01

