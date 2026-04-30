באורך של 140 מטר: צה"ל השמיד מנהרה נוספת של חיזבאללה

כוחות אוגדה 146 השמידו מנהרה תת-קרקעית נוספת של חיזבאללה במרחב ראס בידה בדרום לבנון, אשר הייתה באורך כולל של מעל 140 מטרים. צפו בתיעוד

מנהרה נוספת הושמדה: יומיים אחרי השמדת מנהרות הענק ששימשו כ"ערי מקלט", כוחות צוות הקרב החטיבתי 226 ויחידת יהל"ם בפיקוד אוגדה 146 השמידו הבוקר (חמישי) מנהרה תת-קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ראס בידה שבדרום לבנון.

צפו בתיעוד:

(צילום: דובר צה"ל)

בצה"ל אמרו כי המנהרה הייתה באורך כולל של יותר מ-140 מטרים, והיא הושמדה באמצעות יותר מ-24 טון של חומר נפץ. עוד נאמר כי במנהרה אותרו חדרי שהייה והתארגנות, פירים מבצעיים ואמצעי לחימה רבים. לטענת הצבא, המנהרה שימשה בתקופה האחרונה מחבלי חיזבאללה לקידום מתווי טרור.

(צילום: דובר צה"ל)

בנוסף, במהלך היממה האחרונה חיל האוויר תקף בהכוונת כוחות האוגדה מספר מחבלים ותשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.