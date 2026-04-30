באורך של 140 מטר: צה"ל השמיד מנהרה נוספת של חיזבאללה

כוחות אוגדה 146 השמידו מנהרה תת-קרקעית נוספת של חיזבאללה במרחב ראס בידה בדרום לבנון, אשר הייתה באורך כולל של מעל 140 מטרים. צפו בתיעוד

מתוך המנהרה שהושמדה צילום: דובר צה"ל

מנהרה נוספת הושמדה: יומיים אחרי השמדת מנהרות הענק ששימשו כ"ערי מקלט", כוחות צוות הקרב החטיבתי 226 ויחידת יהל"ם בפיקוד אוגדה 146 השמידו הבוקר (חמישי) מנהרה תת-קרקעית של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב ראס בידה שבדרום לבנון. 

בצה"ל אמרו כי המנהרה הייתה באורך כולל של יותר מ-140 מטרים, והיא הושמדה באמצעות יותר מ-24 טון של חומר נפץ. עוד נאמר כי במנהרה אותרו חדרי שהייה והתארגנות, פירים מבצעיים ואמצעי לחימה רבים. לטענת הצבא, המנהרה שימשה בתקופה האחרונה מחבלי חיזבאללה לקידום מתווי טרור.

בנוסף, במהלך היממה האחרונה חיל האוויר תקף בהכוונת כוחות האוגדה מספר מחבלים ותשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה.

