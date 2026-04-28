קילומטרים מהגבול: אותרו והושמדו מנהרות ענק תת קרקעיות. צפו

צה"ל חושף את ערי המקלט של מחבלי חיזבאללה: כוחות צה"ל השלימו מבצע נרחב לאיתור והשמדת מנהרות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב קנטרה

בשבועות האחרונים, כוחות חטיבה 7 ויחידת יהל"ם בפיקוד אוגדה 36 הובילו מבצע נרחב לאיתור והשמדת מנהרות תת-קרקעיות שנבנו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה במרחב קנטרה בדרום לבנון בסיוע והכוונה ישירה של משטר הטרור באיראן.

דובר צה"ל

בעקבות מידע מודיעני מדוייק, הכוחות ביצעו התקפה לעבר מרחב קנטרה ואיתרו שתי מנהרות תת-קרקעיות של ארגון הטרור חיזבאללה באורך כולל של כ-2 קילומטרים ובמרחק של כ-10 קילומטרים מהגבול. המנהרות שאותרו הן חלק מרשת תשתיות תת-קרקעיות שנחשפה במבצע ׳חיצי הצפון׳ והושמדה במרחב רב א-ת'לאת'ין ומייס אל-ג'בל.

הכוחות איתרו במנהרות אמצעי לחימה רבים, חדרי שהייה והתארגנות, מיכלי מים וציוד רב לשהייה ממושכת. המנהרות שימשו את מחבלי ארגון הטרור חיזבאללה לשהייה בלבד, כאשר באחת המנהרות אותרו כ-10 חדרי לינה ובהם מיטות ששומשו על ידי מחבלי הארגון. בתוך המנהרות התגלו פירים המחברים לעמדות עם משגרים שמכוונים לשטח הארץ.

בצה"ל אמרו כי "ערי המקלט של חיזבאללה נבנו במשך כעשור, בעומק עשרות מטרים מתחת לקרקע, במימון משטר הטרור האיראני וכחלק מתוכנית לכיבוש הגליל של חיזבאללה".

הערב, כוחות צוות הקרב החטיבתי 7 ויחידת יהל"ם בפיקוד אוגדה 36, השמידו באמצעות יותר מ-450 טון חומר נפץ, שתי מנהרות תת-קרקעיות של חיזבאללה באורך כולל של כ-2 קילומטרים במרחב קנטרה שבדרום לבנון. במנהרות אותרו יותר מ-30 חדרי שהייה והתארגנות לצד 30 פירים מבצעיים. לפי דובר צה"ל "אחת המנהרות שימשה בעת האחרונה את מחבלי יחידת 'כוח רדואן' לקידום מתווי טרור נגד ישראל ואזרחיה ובכך, היוו איום ישיר על אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל".