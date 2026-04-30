לא יגיעו לישראל

סער מעדכן: "כל משתתפי משט הפרובוקציה יורדו בקרוב ביוון"

שעות אחרי ההשתלטות של צה"ל על כלי השיט, שר החוץ גדעון סער אישר כי כל המשתתפים במשט לעזה יורדו ביוון

י"ג אייר התשפ"ו
שר החוץ גדעון סער צילום: יונתן זינדל/פלאש90

שעות אחרי ההשתלטות הדרמטית של כוחות צה"ל על כלי שיט של המשט לעזה, שר החוץ גדעון סער עדכן כי סוכם על הורדת המשתתפים במשט לחופי יוון בשעות הקרובות. כתוצאה, הם לא יגיעו לישראל.

"עד כה ישראל - באמצעות צה״ל - בלמה בהצלחה את הניסיונות לפרוץ את המצור הימי החוקי על עזה ואת הגעת ספינות משט הפרובוקציה, כולל אמש" אמר סער. "‏כל משתתפי משט הפרובוקציה שהורדו מכלי השיט הורדו ללא פגע". 

עוד עדכן כי "‏בסיכום עם ממשלת יוון האזרחים שהועברו מכלי השיט של המשט לכלי השיט הישראלי יורדו בשעות הקרובות לחוף ביוון. ‏אנו מודים לממשלת יוון על נכונותה לקבל את המשתתפים במשט".

"‏אנו קוראים לכל מי שלא מעוניין בפרובוקציות אלא בסיוע הומניטרי לעזה - לעשות זאת באמצעות ה-BOP, שאף פירסם היום הודעה בנושא" הבהיר בסיכום. "‏ישראל לא תאפשר את פריצת המצור הימי החוקי על עזה".

