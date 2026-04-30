אחרי שפוטר מ'הארץ': הג'וב החדש של חיים לוינסון

חצי שנה אחרי שפוטר מעיתון 'הארץ', חיים לוינסון חוזר לכתוב. זו התחנה הבאה שלו

העיתונאי חיים לוינסון חוזר לעולם הכתיבה: חצי שנה לאחר שפוטר מעיתון "הארץ", הכריז היום (חמישי) לוינסון על הצטרפותו לפלטפורמת החדשות "חדשות 100שטח", שם יחל לכתוב טור שבועי קבוע.

בפוסט שפרסם, שיתף לוינסון בתהליך שעבר מאז עזיבתו את העיתון הוותיק: "הרהרתי הרבה מה הלאה והאם אני רוצה בכלל לחזור לכתוב. 'הארץ' היה בועה חמימה ונוחה, חמימה ונוחה מדי. זה כבר היה צפוי מראש מה הקוראים יאהבו ומה לא יאהבו". לוינסון ציין כדוגמה את הקושי שהיה קיים, לטענתו, בהעלאת נושאים מזרחיים במסגרת הקודמת.

"הפרינט כבר מלא תולעים בקבר"

לוינסון הסביר כי הבחירה בפלטפורמת רשת אינה מקרית, אלא נובעת מהבנה עמוקה של השינויים שעובר שוק התקשורת. "העיתונות משתנה. הפרינט כבר מלא תולעים בקבר, ואתרי האינטרנט במשבר גדול", כתב. לדבריו, צריכת החדשות עוברת לערוצי וואטסאפ, טלגרם וסטורי באינסטגרם, כאשר הדור הצעיר אינו צורך חדשות בטלוויזיה ליניארית או פותח עיתונים.

"חדשות 100שטח" נחשבת לאחת מפלטפורמות הרשת הגדולות בישראל, עם למעלה מ-1.6 מיליון עוקבים ועמוד הטלגרם הגדול במדינה. לוינסון חשף כי בימים הקרובים צפויים להצטרף לפלטפורמה כותבים נוספים, במטרה להעניק עומק לתוכן המתבסס לרוב על מהירות.

"מחוץ לאזור הנוחות"

הטור השבועי החדש צפוי לעסוק בחיבורים שבין פוליטיקה, חברה, תרבות ורשתות חברתיות. לוינסון הגדיר את המעבר כאתגר מקצועי: "זה שינוי, לכתוב לקהל שהוא לא בוטיק, בחתך גילאים יותר צעיר, אבל גם מאתגר יותר. להיות מעניין ורלוונטי, מחוץ לאזור הנוחות".

לסיכום הבטיח העיתונאי כי הטור יכלול מידע מעניין וניתוחים המיועדים להחכים את הקוראים, וחתם בנימה אופטימית: "בעיקר, יהיה כיף!".